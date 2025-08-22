БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кличко анонсував відкриття всіх смуг руху новим Подільським мостом на Троєщину. ФОТОрепортаж

У суботу на Подільському мостовому переході відкриють всі смуги для руху легкового та пасажирського транспорту.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриємо рух усіма смугами в обох напрямках. По 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі – по 2 смуги", – написав Кличко.

Він додав, що також відкриють проїзд обома частинами новозбудованого тунелю.

За словами мера столиці, на мосту також облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км і передбачили смуги для громадського транспорту, однак наразі на обʼєкті завершують деякі технічні роботи.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. З 1 грудня 2024 року Подільський міст у Києві відкрили для легкових автомобілів, проте наразі рух здійснюється лише двома смугами у кожному напрямку.

Кличко Віталій (578) міст (398) Подільський міст (11) Дніпро річка (1)
