Найбільший НПЗ у Ростовській області палає четверту добу після атаки українських дронів

У Ростовській області четверту добу продовжується пожежа на одному з найбільших на півдні Росії Новошахтинському НПЗ, вона почалася після атаки українських дронів в ніч на 21 серпня.

Лише вранці у неділю масштаби пожежі на території заводу вдалося трохи зменшити, повідомив в.о. Губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь у Telegram.

Він додав, що для гасіння пожежі задіяли пожежні літаки, два пожежних потяги та понад 400 співробітників російського МНС із чотирьох регіонів, у тому числі з Калмикії Московської областей.

Водночас він визнав, що воду для гасіння пожежі забрали з мереж сусідніх населених пунктів, тому вони залишалися без водопостачання. Наразі подачу води частково відновили.

Як повідомлялося, в ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" у Ростовській області РФ, підтверджували у Генштабі ЗСУ.

Новошахтинський НПЗ переробляє 5,6 млн тонн нафти на рік (1,7% загальних потужностей РФ) і вже п’ятий раз потрапляє під удар від початку повномасштабної війни.

Від початку серпня це вже дев’ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА, сім з них зазнали серйозних пошкоджень:

2 серпня під удар потрапили Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14, 15 та 19 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка"у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний заводу Самарській області РФ;.

21 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

За підрахунками The Moscow Times, через атаки БПЛА у серпні РФ втратила близько 13% переробних потужностей.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.