Найбільший НПЗ у Ростовській області палає четверту добу після атаки українських дронів

НПЗ у Ростовській області палає четверту добу

У Ростовській області четверту добу продовжується пожежа на одному з найбільших на півдні Росії Новошахтинському НПЗ, вона почалася після атаки українських дронів в ніч на 21 серпня.

Лише вранці у неділю масштаби пожежі на території заводу вдалося трохи зменшити, повідомив в.о. Губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь у Telegram.

Він додав, що для гасіння пожежі задіяли пожежні літаки, два пожежних потяги та понад 400 співробітників російського МНС із чотирьох регіонів, у тому числі з Калмикії Московської областей.

Водночас він визнав, що воду для гасіння пожежі забрали з мереж сусідніх населених пунктів, тому вони залишалися без водопостачання. Наразі подачу води частково відновили.

Як повідомлялося, в ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" у Ростовській області РФ, підтверджували у Генштабі ЗСУ.

Новошахтинський НПЗ переробляє 5,6 млн тонн нафти на рік (1,7% загальних потужностей РФ) і вже п’ятий раз потрапляє під удар від початку повномасштабної війни.

Читайте також: Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах

Від початку серпня це вже дев’ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА, сім з них зазнали серйозних пошкоджень:

За підрахунками The Moscow Times, через атаки БПЛА у серпні РФ втратила близько 13% переробних потужностей.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.

Чомусь в таких темах немає підраховувачів вибитих кацапських шибок нашими фанерними літачками з кілограмом вибухівки.
показати весь коментар
24.08.2025 15:14 Відповісти
Поручик Голицын быть может вернемся
К чему нам поручик чужая страна
показати весь коментар
24.08.2025 15:32 Відповісти
То кацапи бульбу в вогнищі жарять. Ту шо бацька прислав. Хоч поїдять. Якшо не виздихають.
показати весь коментар
24.08.2025 15:52 Відповісти
То в..біть туди ще!
показати весь коментар
24.08.2025 16:10 Відповісти

