Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет. ФОТО

До Дня Незалежності України Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет "Державні символи України", присвячений головним атрибутам української державності – гербу, прапору та гімну.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook.

Пам’ятні монети номіналом 10 гривень виготовлені зі срібла з позолотою та випущені тиражем 10 000 штук кожна.

Як повідомлялося, раніше Національний банк ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету "Національна поліція України".