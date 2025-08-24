338 0
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет. ФОТО
До Дня Незалежності України Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет "Державні символи України", присвячений головним атрибутам української державності – гербу, прапору та гімну.
Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook.
Пам’ятні монети номіналом 10 гривень виготовлені зі срібла з позолотою та випущені тиражем 10 000 штук кожна.
Як повідомлялося, раніше Національний банк ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету "Національна поліція України".
