БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини День Незалежності
338 0

Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет. ФОТО

Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет

До Дня Незалежності України Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет "Державні символи України", присвячений головним атрибутам української державності – гербу, прапору та гімну.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook.

Пам’ятні монети номіналом 10 гривень виготовлені зі срібла з позолотою та випущені тиражем 10 000 штук кожна.

Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет

Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет

Національний банк увів в обіг набір срібних пам’ятних монет

Як повідомлялося, раніше Національний банк ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету "Національна поліція України".

Автор: 

гривня (1640) День Незалежності (30) монети (187) НБУ (9525)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 