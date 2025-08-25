У першому російському регіоні повністю призупинили продаж бензину на АЗС

Перший російський регіон повністю зупинив продаж бензину через наростаючу паливну кризу, яка почалася після серії ударів дронів по НПЗ. Так, для жителів Курильського району, який займає більшу частину Курильських островів (входять до Сахалінської області РФ), призупинено продаж бензину Аі-92.

Про це повідомив глава Курильського муніципального округу Константін Істомін, передає The Moscow Times.

За словами Істоміна, запас бензину, що залишився на Курилах, в повному обсязі "необхідний для спецтранспорту". Нову партію бензину для островів буде розвантажено "сьогодні після обіду", а про початок продажу палива Істомін пообіцяв повідомити додатково.

Із 20 серпня на Курилах діяли обмеження на продаж палива – не більше 10 літрів бензину в одні руки. Із 17 серпня брак бензину з багатогодинними чергами на АЗС виник у сусідньому Примор'ї. Тоді ж до радянської практики продажу палива по талонах повернулися заправки Забайкалля та окупованого Росією українського Криму.

Паливна криза накрила Росію після того, як у серпні не менше семи великих нафтогазовадів потрапили під нальоти дронів, а як п'ять із них, зокрема найбільші, повністю або частково зупинили виробництво – Новокуйбишевський, Сизранський, Волгоградський, Саратовський і Рязанський.

У ніч на 21 серпня через удар БПЛА спалахнув Новошахтинський НПЗ – єдиний діючий у Ростовській області, який займає перше місце з поставоу палива на півдні Росії. До гасіння заводу залучили понад 400 осіб та 150 одиниць техніки, зокрема з сусідніх регіонів, але погасити полум'я до понеділка, 25 серпня, не вдалося.

Щоб покрити дефіцит, російський уряд із 1 серпня запровадив повну заборону на експорт бензину. Проте додаткові обсяги для ринку – близько 150 тис. тонн на місяць – надто малі, щоб виправити ситуацію, говорили джерела Reuters у нафтових компаніях. За їхніми словами, владі, як і 2024 року, швидше за все, доведеться звертатися за допомогою до самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та завозити бензин із Білорусі.

Які російські НПЗ потрапили під удар

Від початку серпня це вже дев’ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА, сім з них зазнали серйозних пошкоджень:

2 серпня під удар потрапили Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "Лукойл-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14, 15 та 19 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка"у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний заводу Самарській області РФ;.

21 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.

При цьому російська влада приховує наслідки ударів.