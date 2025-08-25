У Данії відбулась найбільша у Скандинавії виставка оборонної індустрії. Які розробки представила Україна?. ФОТО

Українські виробники взяли участь у DALO Industry Days – найбільшій у Скандинавії виставці оборонної індустрії, що відбулась 20-21 серпня.

Напередодні відриття виставки, 19 серпня, у Копенгагені також відбулися Danish Defence Industry Day (DDID) та Danish-Ukrainian Defence Seminar, організовані конфедерацією датської промисловості Dansk Industri (DI), повідомляє Українська Рада Зброярів.

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у виступі під час DDID передав чіткий сигнал підтримки України. Він підкреслив, що модель прямих інвестицій Данії в українську оборонну промисловість – це приклад того, як можна розширювати сектор і прискорювати інновації. За його словами, технології, які сьогодні розробляє Україна, потрібні самій Україні, але водночас вони підсилюють оборонно-промислову базу Альянсу – ще один аргумент на користь членства України в НАТО.

Своєю чергою голова Української Ради Зброярів Ігор Федірко окреслив рамку дансько-українського партнерства як поєднання данської високотехнологічної екосистеми й української battle-tested інновації. За його словами, українські рішення – від далекобійних БпЛА до протитанкових і протикорабельних систем – проходять повний цикл на передовій, що забезпечує темп модернізації, потрібний і Україні, і союзникам. Тому ключ до такої спіпраці – переводити політичні рішення у виробництво: швидкі контракти, спільні лінії, стандартизація й сертифікація під потреби НАТО та ЄС.

Зокрема, український ОПК сьогодні підтримує сотні тисяч робочих місць, робить відчутний внесок у зростання ВВП і має рекордне державне замовлення на 2025 рік. Близько двох третин виробників відкриті до інвестицій, а більше 90% – до експорту, що створює сприятливе поле для дансько-українських JV, локалізації в Данії та спільного виходу на європейський ринок у пріоритетах: далекобійні БпЛА, ракети ПТ/ПКР, артилерія, ППО та системи РЕБ.

Українські компанії також отримали можливість показати свої розробки на DALO Industry Days – найбільшій у Скандинавії виставці оборонної індустрії на арені Ballerup Super Arena.

Під єдиним національним брендом ZBROYA Україна представила цілісну лінійку battle-tested рішень і перейшла до предметного діалогу з інженерними командами DALO, Збройними силами Данії та державними замовниками.

ZBROYA – запроваджений 25 лютого 2025 року президентом України єдиний національний бренд оборонної індустрії. Він об’єднує Сили оборони, державні інституції, державних і приватних виробників, інкубатори, університети та волонтерські спільноти в одну екосистему. Завдання бренду – утвердити оборонку як стратегічну галузь, дати їй спільну мову для кооперації з партнерами.

Формат DALO забезпечив українським виробникам прямі В2В зустрічі, технічні демонстрації та узгодження подальших кроків – від взаємної сумісності й сертифікації до ко-розробок, локалізації виробництва та запуску контрактів за логікою "данської моделі", додали в Українській Раді Зброярів.

Хто з виробників виступив під єдиним брендом Zbroya

Виробничо-інноваційна компанія DEVIRO

Представники компанії приїхали на міжнародну виставку DALO з БпАК "Булава" – а саме з легендарним розвідувальним дроном "Лелека" в модифікації "Лелека-100М2" та ударним дроном "Булава". Поєднання цих літальних апаратів доводить ефективність в умовах сучасної війни в Україні. Ключові можливості комплексу "Булава" – стійка робота під дією РЕБ удень і вночі для ураження сил противника на відстані 35-100 км.

Атлон Авіа

Виробник БпАК "Фурія", що з 2014 року виконує завдання розвідки та коригування артилерійського вогню. Понад 1000 операторів (із них 400+ підготовлено власним коштом НВП "Атлон Авіа" у 2023-2024 роках). Понад 100 бригад успішно використовують "Фурію" для виконання бойових завдань. Понад 10 років компанія є надійним партнером Сил оборони України (ЗСУ, ГУР, СБУ, НПУ, НГУ, ДПСУ).

Unwave

Команда приїхала з українськими рішеннями, створеними у відповідь на стрімкі зміни сучасного поля бою. Серед них – "Пастка", комплекс для захисту інфраструктури та прикордонних територій, а також модуль РЕБ (jammer), зібраний виключно з компонентів країн НАТО, без жодних китайських деталей. За цими розробками стоїть команда Unwave – один із найбільших та найефективніших виробників засобів РЕБ, завдяки яким уже врятовано десятки тисяч життів українських військових.

Інжинірингова група

Участь команди у виставці – це можливість показати технічну експертизу України, перевірену в реальних бойових умовах, та долучитися до формування спільної системи оборони Європи. Інжинірингова група створює ефективні засоби РЕБ, перевірені на фронті. Перше ефективне мобільне рішення в Україні, здатне ефективно боротися з Autel 4T.

Tencore

Одна з найдинамічніших українських оборонно-технологічних компаній привезла на DALO Industry Days 2025 флагманський наземний роботизований комплекс TerMIT. Система, яка вже в значній кількості застосовується й перевірена на полі бою в Україні, представлена в Данії, щоб продемонструвати здатність України розробляти економічні, масштабовані та сумісні зі стандартами НАТО рішення. Презентуючи TerMIT на DALO, Tencore підкреслили зрілість технології та готовність до міжнародної співпраці й експорту.

Rise Technologies Ukraine

Компанія представила на DALO розвідувальний комплекс Yautja з корисним навантаженням до 2,5 кг. Сучасні умови бойових дій і захисту кордонів формують критичну потребу в якісних розвідувальних даних на відстань 50+ км. Розвідник має бути фінансово доступним, із захищеним зв’язком, високою швидкістю та навігацією в умовах відсутності GNSS – усе це забезпечує Yautja. Компанія розробляє фундаментальний продукт, який дозволяє Україні та Європі відмовитися від ризикованого китайського ринку.

Fire Point

Провідна українська компанія в сфері оборонних технологій, що виготовляє передові, економічно ефективні та перевірені в бойових умовах безпілотні та ракетні системи. Завдяки власним розробкам, масштабу виробництва, швидкому тестуванню і прямому зворотному зв’язку від військових компанія утвердилася як один із лідерів оборонної галузі України та світу. На DALO Industry days 2025 Fire Point представила FP-1 – ударний дрон, що має deep-strike та front-strіke модифікації. Цей БпЛА здійснив близько 60% українських атак углиб російської території: по нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та військовій інфраструктурі.

TAF Industries

Один із лідерів українського defense-tech. FPV-дрон "Колібрі" став бойовим стандартом для ураження техніки й живої сили. У 2024 році поставлено 3 700 000 "Колібрі", виробнича спроможність – понад 80 000/міс. Портфель – 30+ рішень: FPV з автономною навігацією Last Mile та відкладеним стартом (працюють попри РЕБ), радіопрозорий тактичний БпЛА "Бабка", системи РЕБ "Квазар". Власний R&D – 80+ інженерів; продукція сертифікована Міноборони України, відповідає стандартам НАТО та battle-tested – надійний партнер для міжнародної кооперації.

Ark Robotics

Заснована у 2024 році компанія розробляє передові безпілотні наземні платформи (UGV) та програмне забезпечення тактичної автономії. На DALO Ark Robotics продемонстрували флагманську Frontier System, що керує групами роботизованих платформ на основі ШІ з мінімальним залученням оператора, підвищуючи ефективність і безпеку підрозділів на передовій. Офіси – в Україні й Естонії. Системи компанії вже підтверджені бойовим застосуванням: розгорнуті у 20+ бригадах в Україні та придбані Міністерством оборони України.

UGVrobotics

Компанія презентувала на стенді два свої флагманські продукти, а саме наземний роботизований комплекс "Лють" та дистанційно керований бойовий модуль "Хижак". Для всіх охочих була можливість керувати НРК, який перебував в Україні, за допомогою супутникового зв’язку. Технології UGVrobotics створені, щоб допомагати військовим виконувати задачі та зберігати життя особового складу. Компанія зазначає, що саме такі міжнародні зустрічі дають можливість бути на одній хвилі з країнами північноатлантичного альянсу.

Octava Defence

Лідер у розробці та постачанні інноваційних рішень для захисту в громадському та оборонному просторах. На DALO компанія презентувала систему акустичної детекції Fenek – мережу сенсорів, що виявляє як повітряні загрози (БпЛА, вертольоти), так і наземні (транспортні засоби, вибухи, гучні розмови, незаконна лісозаготівля). Fenek забезпечує безперервний акустичний моніторинг, збирає, обробляє та аналізує дані, автоматично (без участі оператора) визначає точний тип, швидкість і координати цілі та відображає їх на мапі ситуаційної обізнаності. Система відстежує цілі в реальному часі в межах свого оперативного діапазону.

Twist Robotics

Український тактичний симулятор Obriy (UAV Combat Simulator), що дає змогу запускати бойові місії у віртуальному середовищі для підготовки операторів БпЛА та відпрацювання тактики підрозділів. Obriy підтримує планування й репетицію завдань, спільні (мережеві) тренування, фіксацію телеметрії та післядієвий розбір, відтворюючи реалістичні умови місцевості, погоди й впливу РЕБ/втрати GNSS. Рішення знижує вартість і ризики підготовки, прискорює навчання та уніфікує стандарти роботи з безпілотними системами.

Osavul

Технологічна компанія, що створює ШІ-рішення для превентивної ситуаційної обізнаності в соціальних мережах. Осавул був серед перших, хто допоміг Україні виявляти інформаційні загрози й аналізувати ворожі наративи Росії на початку повномасштабного вторгнення. Нині компанія працює на глобальному рівні з партнерами, серед яких інституції ЄС, НАТО та інші. На DALO Industry Days Osavul презентували свою battle-proven технологію європейським структурам національної безпеки, оборони та державним агентствам.

Данія є одним із ключових оборонних партнерів України: з 2022 року надано понад 7 млрд євро військової допомоги, а на 2025-2028 роки закладено по 2,2 млрд євро щороку на пріоритетні потреби Сил оборони.

Завдяки "данській моделі" – прямому фінансуванню українського виробництва – вже мобілізовано 597 млн євро (з них 175 млн євро напряму з Данії), включно з пілотною партією 50 млн євро на 18 САУ "Богдана", доставлених на фронт за два місяці; додатково зарезервовано 130 млн євро та долучено партнерів з Ісландії, Норвегії, Канади, Литви й Швеції.

Фото надані пресслужбою Української Ради Зброярів