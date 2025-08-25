Кількість користувачів сервісі таксі Uklon за рік зросла на 40%

Онлайн-сервіс таксі Uklon в червні цього року мав 3,5 млн активних користувачів (monthly active users, MAU), що на 40% більше порівняно з червнем торік.

Про це свідчить презентація Kyivstar Group Ltd., яка з квітня цього року є власником 97% Uklon, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, в першому півріччі 2025 року було заброньовано 83 млн поїздок, що на 19,6% більше, ніж в аналогічному періоду 2024 року, а кількість завершених доставок зросла на 35% – до 2,2 млн.

Раніше у звіті VEON, материнської компанії "Київстар", повідомлялося, що за підсумками другого кварталу 2025 року Uklon забезпечив $21,7 млн виручки та $9,3 млн EBITDA, було здійснено 41,2 млн поїздок та 1,1 млн доставок.

У новій презентації зазначено, що у гривневому виразі виручка у другому кварталі становила 903 млн грн, а EBITDA – 385 млн грн.

Такж повідомляється, що минулого року Uklon отримав виручку $67 млн, а її середньорічний темп зростання (CAGR) за останні чотири роки становив 29%. Торік компанія здійснила понад 100 млн поїздок та 3 млн доставок. Uklon мав понад 100 тис. водіїв-партнерів у 29 містах, а 2023 року компанія вийшла на ринок Узбекістану.

"Очікується, що можливості перехресного продажу сприятимуть збільшенню проникнення мультиплей-послуг серед клієнтів "Київстар"", – зазначається в презентації.

Нагадаємо, в квітні цього року найбільший мобільний оператор "Київстар" закрив угоду з придбання розробника онлайн-платформи та застосунку замовлення авто Uklon. За умовами угоди, "Київстар" придбав 97% корпоративних прав Uklon за $155,2 млн, решта 3% залишаються у власності одного зі співзасновників Uklon Віталія Дятленка.

19 березня "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн. Угоду мали оплатити у гривні, сума мала становити 7,25 млрд грн.