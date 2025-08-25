Удари українських дронів по НПЗ вибили 17% потужностей з переробки нафти у Росії, – Reuters

Удари українських дронів по російським нафтопереробним заводам порушили роботу щонайменше 17% потужностей з переробки нафти у Росії.

Через це Росія втратила можливість переробляти близько 1,1 мільйона барелів нафти на добу, які раніше відправляли на НПЗ для виробництва бензину та дизпалива, свідчать підрахунки Reuters.

Через це Росія вимушена збільшувати експорт нафти у той час як США тиснуть на Китай та Індію, щоб вони зменшили закупівлі цієї сировини у Росії.

Крім того, наслідки ударів по НПЗ спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії на тлі пікового сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів у Росії.

Зокрема, дефіцит бензину А-95 виник на АЗС в окупованому Криму, а також на далекому сході Росії.

Постраждалі нафтопереробні заводи втратили лише частину своїх потужностей, але це все ще може створити проблеми з постачанням пального на внутрішній ринок, зауважив старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія Євразія" Сергій Вакуленко.

Читайте також: Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах

Як повідомлялося, в ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" у Ростовській області РФ, підтверджували у Генштабі ЗСУ. Після удару на підприємстві почалася пожежа, її не можуть загасити п'яту добу.

Від початку серпня це вже дев’ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА, сім з них зазнали серйозних пошкоджень:

2 серпня під удар потрапили Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14, 15 та 19 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка"у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний заводу Самарській області РФ;.

21 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

За підрахунками The Moscow Times, через атаки БПЛА у серпні РФ втратила близько 13% переробних потужностей.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.