Удари українських дронів по НПЗ вибили 17% потужностей з переробки нафти у Росії, – Reuters

Українські дрони вибили 17% потужностей з переробки нафти у Росії

Удари українських дронів по російським нафтопереробним заводам порушили роботу щонайменше 17% потужностей з переробки нафти у Росії.

Через це Росія втратила можливість переробляти близько 1,1 мільйона барелів нафти на добу, які раніше відправляли на НПЗ для виробництва бензину та дизпалива, свідчать підрахунки Reuters.

Через це Росія вимушена збільшувати експорт нафти у той час як США тиснуть на Китай та Індію, щоб вони зменшили закупівлі цієї сировини у Росії.

Крім того, наслідки ударів по НПЗ спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії на тлі пікового сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів у Росії.

Зокрема, дефіцит бензину А-95 виник на АЗС в окупованому Криму, а також на далекому сході Росії.

Постраждалі нафтопереробні заводи втратили лише частину своїх потужностей, але це все ще може створити проблеми з постачанням пального на внутрішній ринок, зауважив старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія Євразія" Сергій Вакуленко.

Читайте також: Після ударів українських дронів по НПЗ уже в третьому регіоні Росії почали продавати пальне по талонах

Як повідомлялося, в ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" у Ростовській області РФ, підтверджували у Генштабі ЗСУ. Після удару на підприємстві почалася пожежа, її не можуть загасити п'яту добу.

Від початку серпня це вже дев’ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА, сім з них зазнали серйозних пошкоджень:

За підрахунками The Moscow Times, через атаки БПЛА у серпні РФ втратила близько 13% переробних потужностей.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.

Треба 100%
показати весь коментар
25.08.2025 19:27 Відповісти
71% цілком досить.
показати весь коментар
25.08.2025 19:58 Відповісти
треба поспішати поки нам це не заборонили робити
показати весь коментар
25.08.2025 19:37 Відповісти
Брєхня .. Наші дрони можуть тільки стекла у вікнах вибивати . Так зрадойоби ??
показати весь коментар
25.08.2025 19:55 Відповісти
Треба розуміти, що Україна б'є по НПЗ, а не інфраструктурі нафтопроводу Дружба. НПЗ спеціалізуються на переробці сирої нафти на бензин, дизпаливо, мазут, левову частку якого споживає воєнна машина Росії. НПЗ є законною воєнною ціллю для України, а тому Росія не має важелів щоб змусити Україну якось припинити ці атаки. Тож Росія нічого розумнішого не придумала як просто перекрити вентиль до Угорщини, звинувачуючи у цьому українські атаки
показати весь коментар
25.08.2025 19:57 Відповісти
В июле 2025 года Индия стала крупнейшим поставщиком дизельного топлива на Украину, заняв 15,5% импорта (2,7 тыс. тонн в сутки)

При этом сама Индия находится на втором месте покупателей российской нефти после Китая. (с)
показати весь коментар
25.08.2025 20:07 Відповісти
Роботи непочатий край.
показати весь коментар
25.08.2025 20:57 Відповісти
Треба добивати. Щоб не мучилися.
показати весь коментар
25.08.2025 21:11 Відповісти

