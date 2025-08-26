Найбільші мережі АЗС повернули підвищені ціни на бензин і дизпаливо після святкових знижок

Після Дня Незалежності переважна більшість мереж АЗС повернули передсвяткові ціни на пальне.

Таким чином, очікування аналітиків, які вказували на можливе здешевшання пального, не справдилися, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Дещо нижчі ціни залишила лише "Укрнафта": ціни на бензин А-95 та дизпаливо залишилися на 17 копійок нижчими, ніж тиждень тому (58,99 грн та 55,99 грн за літр відповідно ), на А95+ – на 1,15 грн (61,99 грн/л).

Крім того, мережа "БРСМ" знизила ціни на бензин на 0,50-2 грн/л, залежно від регіону, – до середнього значення 53,46 грн/л.

Водночас до колишніх цін повернулися ОККО, WOG, UPG, AMIC, VostokGaz, Green Wave та інші мережі.

Загалом за тиждень з 18 по 25 серпня середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 28 коп. – до 58,65 грн за літр, А-95+ – на 44 коп. (до 63,12 грн/л), дизельного пального – на 24 коп./л (55,84 грн/л), автогазу – на 3 коп./л (34,39 грн/л).

При цьому від початку серпня спред між роздрібними й гуртовими цінами на бензин у середньому зріс до найбільших з червня 2023 року 10,64 грн/л, зауважують аналітики. На дизельному пальному зростання становило 2,02 грн/л (8,71 грн/л). Водночас різниця на скрапленому газі зменшилася на 64 коп./л, до 5,46 грн/л.

"Ситуація дозволяє мережам дещо знизити ціни. Тим часом привертає до себе увагу небажання падати операторів мідлсегмента, що вказує на незадовільний рівень реалізації", – вважають в "А-95".

Нагадаємо, до Дня Незалежності найбільші мережі WOG і ОККО запустили спеціальні акції, знизивши ціни на бензин та дизпаливо на 5 грн за літр, інші мережі також встановили акційні цінники, зменшивши вартість літра пального щонайменше на гривню.