Німецька компанія планує побудувати вітропарк під Києвом потужністю 400 МВт

Німецька компанія Notus Energy підписала меморандум про співпрацю з Макарівською громадою на Київщині щодо будівництва вітрової електростанції потужністю близько 400 МВт із приблизно 60 турбінами.

Про це голова громади Вадим Токар повідомив у Telegram.

За його словами, вибір локації зумовлений найкращими вітровими умовами в регіоні. Проєкт позиціонують як один із наймасштабніших на області та очікують, що він створить робочі місця, принесе інвестиції в інфраструктуру та додасть "зелену" генерацію, посилюючи енергонезалежність громади.

Notus Energy – німецька енергетична компанія. За даними на її сайті, вона оперує вітровими електростанціями загальною встановленою потужністю 1,64 ГВт, а також має у портфелі проєкти ВЕС на 2,49 ГВТ та СЕС на 1,35 ГВт. У червні минулого року компанія повідомляла про плани збудувати ВЕС потужністю 300 МВт в Одеській області.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл групі бізнесмена Віталія Антонова на придбання низки компаній, що планують будівництво вітрових електростанцій на Волині загальною потужністю 192 МВт.