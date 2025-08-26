БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Німецька компанія планує побудувати вітропарк під Києвом потужністю 400 МВт

Німецька компанія Notus Energy підписала меморандум про співпрацю з Макарівською громадою на Київщині щодо будівництва вітрової електростанції потужністю близько 400 МВт із приблизно 60 турбінами.

Про це голова громади Вадим Токар повідомив у Telegram.

За його словами, вибір локації зумовлений найкращими вітровими умовами в регіоні. Проєкт позиціонують як один із наймасштабніших на області та очікують, що він створить робочі місця, принесе інвестиції в інфраструктуру та додасть "зелену" генерацію, посилюючи енергонезалежність громади.

Notus Energy – німецька енергетична компанія. За даними на її сайті, вона оперує вітровими електростанціями загальною встановленою потужністю 1,64 ГВт, а також має у портфелі проєкти ВЕС на 2,49 ГВТ та СЕС на 1,35 ГВт. У червні минулого року компанія повідомляла про плани збудувати ВЕС потужністю 300 МВт в Одеській області.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл групі бізнесмена Віталія Антонова на придбання низки компаній, що планують будівництво вітрових електростанцій на Волині загальною потужністю 192 МВт. 

Німеччина (1925) інвестиції (1606) Україна (40) інвестори (310) ВЕС (36)
Топ коментарі
+2
краще збройний завод нехай побудують
26.08.2025 14:56 Відповісти
+2
вам там крім методичок повинні глобуси хоча б видавати
26.08.2025 15:57 Відповісти
+1
А вітряки ще й гудуть нехило..
26.08.2025 15:30 Відповісти
краще збройний завод нехай побудують
26.08.2025 14:56 Відповісти
А вітряки ще й гудуть нехило..
26.08.2025 15:30 Відповісти
оооо....
то, конча заспа, саме підходяще місце.
26.08.2025 15:38 Відповісти
вам там крім методичок повинні глобуси хоча б видавати
26.08.2025 15:57 Відповісти
на голову затягувати, замість GPS

.
26.08.2025 15:58 Відповісти
а може ви оба по методичкам?
відкрию тобі таємницю...тільки іншим не кажи
конча -заспа це не макарівщина
тсссс
26.08.2025 16:00 Відповісти
Так звертайтеся до виробників зброї

PS. Так, нехай побудують прямо перед носом у ворога. Аби щось написати
26.08.2025 15:59 Відповісти
якась тупа маячня!.
земля під києвом сама дорожча земля в україні!!!
то, скільки буде коштувати той кіловат?
та й з вітрами під києвом, так собі....
26.08.2025 15:37 Відповісти
погляд з Ольгіно:

"немцы - ну тупппые !"

.
26.08.2025 15:48 Відповісти
Земля під Києвом нічого не варта, бо сюди долетають ракети не тільки з нацистської россії , але і з нацистської білорусі.
показати весь коментар
26.08.2025 16:53 Відповісти
куплю в козині один га!
двадцять тищ вистачить?
гривень, звісно!
26.08.2025 17:00 Відповісти
Ну українська влада їбан...а на усю голову, але то демократичний вибір їбан.....ів, але ж німці - у рашистів запустити ракети по тому місцю - як два пальці об асфалт.
26.08.2025 15:49 Відповісти
по якому місцю ?
60 вітряків розсереджені на великій площі

кацапські боти зовсім отупіли !!!

.
26.08.2025 15:55 Відповісти
А і не треба бити по великій площі - склади з обладненням. Бажаючи знайдуться.
показати весь коментар
26.08.2025 16:44 Відповісти
до речі, потужність вітрячної станції - 400 Мгв !!!!

це половина потужності стандартного блока АЕС !!!
то навіщо зараз закопувати міліарди державних доларів в блоки Хмельницької АЕС ?

.
26.08.2025 15:52 Відповісти
в мене в тій громаді будинок. не будуйте з тим макаровом, не буде працювати, там що не вітер так і село без світла неділю.
показати весь коментар
26.08.2025 15:54 Відповісти
підеш елетромонтером за дойчмарки ?

.
26.08.2025 15:57 Відповісти
ніт, не моє
а ти?
26.08.2025 15:59 Відповісти
Для обслуговування приватного будинку потрібне джерело електроенергії потужністю 2-3 кВт. З огляду на те, що через нестабільний вітер електрогенератор у середньому буде працювати на 35 % від розрахованої потужності, для безперебійного енергозабезпечення будинку потрібен вітряк щонайменше на 5-6 кВт. Середня вартість однієї такої моделі разом із додатковим обладнанням (акумулятори, інвертори тощо) на ринку досягає 15 тис. доларів США, плюс за 20 років 2-3 рази потрібно буде зробити ремонт та замінити АКБ - це ще орієнтовно 10 тис. доларів - разом маємо 25 тис. доларів (700 тисяч гривень). Як правило, протягом усього терміну служби вітрогенератор щонайменше 2-3 рази потребуватиме капітального ремонту, вартість якого може досягати собівартості всієї установки.
26.08.2025 16:13 Відповісти
Мало цього гiвна в Нiмеччинi, ще й на експорт.
26.08.2025 16:31 Відповісти

