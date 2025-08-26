Німецька компанія планує побудувати вітропарк під Києвом потужністю 400 МВт
Німецька компанія Notus Energy підписала меморандум про співпрацю з Макарівською громадою на Київщині щодо будівництва вітрової електростанції потужністю близько 400 МВт із приблизно 60 турбінами.
Про це голова громади Вадим Токар повідомив у Telegram.
За його словами, вибір локації зумовлений найкращими вітровими умовами в регіоні. Проєкт позиціонують як один із наймасштабніших на області та очікують, що він створить робочі місця, принесе інвестиції в інфраструктуру та додасть "зелену" генерацію, посилюючи енергонезалежність громади.
Notus Energy – німецька енергетична компанія. За даними на її сайті, вона оперує вітровими електростанціями загальною встановленою потужністю 1,64 ГВт, а також має у портфелі проєкти ВЕС на 2,49 ГВТ та СЕС на 1,35 ГВт. У червні минулого року компанія повідомляла про плани збудувати ВЕС потужністю 300 МВт в Одеській області.
Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл групі бізнесмена Віталія Антонова на придбання низки компаній, що планують будівництво вітрових електростанцій на Волині загальною потужністю 192 МВт.
то, конча заспа, саме підходяще місце.
.
відкрию тобі таємницю...тільки іншим не кажи
конча -заспа це не макарівщина
тсссс
PS. Так, нехай побудують прямо перед носом у ворога. Аби щось написати
земля під києвом сама дорожча земля в україні!!!
то, скільки буде коштувати той кіловат?
та й з вітрами під києвом, так собі....
"немцы - ну тупппые !"
.
двадцять тищ вистачить?
гривень, звісно!
60 вітряків розсереджені на великій площі
кацапські боти зовсім отупіли !!!
.
це половина потужності стандартного блока АЕС !!!
то навіщо зараз закопувати міліарди державних доларів в блоки Хмельницької АЕС ?
.
.
а ти?