"Герої районів": Державний "ПриватБанк" запустив спільну ініціативу з Третім армійським корпусом

У День Незалежності, 24 серпня, стартував спільний проєкт державного "ПриватБанку" та Третього армійського корпусу "Герої районів".

Мета цього проєкту – збір коштів на нагальні потреби військових, повідомляє пресслужба банку.

"У центрі історії 25 бійців із 25 районів країни: від Ланжерона до Салтівки. Кожен із них – "свій" пацан чи "своя" дівчина з району. Ті, з ким колись грали в футбол у дворі, стояли в черзі або просто віталися на вулиці. Сьогодні ці знайомі обличчя виборюють незалежність України", – пояснили у "ПриватБанку".

Відтак, кожен українець зможе підтримати бійця зі свого району. Для цього відкрили 25 окремих Конвертів у "Приват24" – по одному на кожну область і Крим.

"Стати для них надійною опорою дуже просто: обирайте свій Конверт у "Приват24" – місце, де народилися, виросли чи навчалися; донатьте будь-яку суму і автоматично підтримуйте бійця з цього ж регіону", – зазначається у повідомленні.

У "Приватбанку" додали, що більше інформації про ініціативу "Герої районів" можна знайти на присвяченому їй сайті.