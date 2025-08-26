БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін виставив на приватизацію Одеський припортовий завод за 4,5 мільярда

Кабмін запускає приватизацію Одеського припортового заводу. Стартова ціна – 4,5 мільярда гривень

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 26 серпня.

"ОПЗ – один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково – забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу", – зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що підприємство має відновити повноцінну роботу, а це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій

Нагадаємо, "Одеський припортовий завод" планував відновити роботу в червні 2022 року, проте відмовився від цього через загрозу російських ракетних обстрілів.

Перед цим наглядова рада ОПЗ звільнила трьох членів правління, які в перші місяці повномасштабної війни виписали собі премії на 7 млн грн.

Згодом повідомлялося, що державний "Одеський припортовий завод" планував відновити повноцінну роботу до кінця літа 2024 року.

ПАТ "Одеський припортовий завод" випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі Фонду державного майна належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам – 0,4312%.

ОПЗ (376) приватизація (1383) продаж (2122) Одеський припортовий завод (22) Свириденко Юлія (216)
Все, що сьогодні продається в Україні куплять слуги Боневитіка, де буде його частка. Куплять за дешево, за вкрадені з війни кошти, іншим ефективним менеджерам доступу не буде.
26.08.2025 20:03 Відповісти
По дешевке ? Тока я вас умоляю, после этого, зебилы пусть не трындят, шо был тендер.
26.08.2025 20:10 Відповісти
Влада не дієздатна, та ні на що більше не спроможна.
26.08.2025 20:23 Відповісти
Такий заводіще всього за 110 лямів баксів? Це ж відкрите пограбування Держави! Навіть овоч цього не зробив, чи не встиг...
26.08.2025 20:26 Відповісти
Щось маю великий сумнів, що хтось його купить під час війни, якщо не захочуть повторити долю заводу США під Мукачевом.
26.08.2025 20:27 Відповісти
100 мільйонів доларів... його Яник дорожче продавав...
При янику продавали за 5 мільярдів... При курсі 8...
При пороху продавали за 13 мільярдів при курсі 27...
І от нарешті ''перемога''...
26.08.2025 20:28 Відповісти
Майно розродають, а територію звільняють від людей!
26.08.2025 20:30 Відповісти
Хіба що на металолом, якщо куплять зелені
26.08.2025 20:39 Відповісти
Купувати будуть невідомі (пліснява з кацапами) власники компаній з кіпрською реєстрацією?
26.08.2025 20:40 Відповісти

