Кабмін виставив на приватизацію Одеський припортовий завод за 4,5 мільярда
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.
Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 26 серпня.
"ОПЗ – один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково – забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу", – зазначила Свириденко.
Вона підкреслила, що підприємство має відновити повноцінну роботу, а це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій.
Нагадаємо, "Одеський припортовий завод" планував відновити роботу в червні 2022 року, проте відмовився від цього через загрозу російських ракетних обстрілів.
Перед цим наглядова рада ОПЗ звільнила трьох членів правління, які в перші місяці повномасштабної війни виписали собі премії на 7 млн грн.
Згодом повідомлялося, що державний "Одеський припортовий завод" планував відновити повноцінну роботу до кінця літа 2024 року.
ПАТ "Одеський припортовий завод" випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі Фонду державного майна належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам – 0,4312%.
При янику продавали за 5 мільярдів... При курсі 8...
При пороху продавали за 13 мільярдів при курсі 27...
І от нарешті ''перемога''...
невідомі(пліснява з кацапами) власники компаній з кіпрською реєстрацією?