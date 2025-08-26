Кабмін розширив програму "Власна справа" на креативні індустрії. Хто зможе отримати гроші?

Кабінет Міністрів України вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна справа" для креативних підприємців.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 26 серпня.

Так, відтепер можна буде отримати гранти від держави:

100 тис. грн – для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн – для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн – за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн – за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

"Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші", – пояснила Свириденко.

Вона нагадала, що за три роки дії програми "Власна справа" 28 тис. українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів – учасники бойових дій отримали понад 2 тис. грантів.

Про програму

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тис. грн із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.