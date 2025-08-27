Наслідки ударів по "Дружбі": Російський порт Усть-Луга зменшив експорт нафти вдвічі

Один з основних російський портів для екпорту нафти – Усть-Луга на Балтійському морі – змушений працювати лише на половину своєї проєктної потужності у 700 тис. барелів на добу через наслідки ударів українських дронів по насосній станції "Унеча" на нафтопроводі "Дружба" в Брянській області, через яку постачалася сировина.

Через проблеми з роботою трубопроводу, частину експортних потоків нафти переорієнтовують на порти Новоросійськ і Приморськ, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Один із співрозмовників агентства припустив, що пошкодження інфраструктури для транспортування нафти на цьому напрямку теоретично може "зняти" до 500 тис. барелів експорту на добу, а дефіцит флоту наприкінці серпня додатково стримує відвантаження.

Водночас через удари українських дронів по НПЗ Росія збільшила серпневий план відвантажень нафти із західних портів приблизно на 200 тис. барелів на добу – до близько 2 млн б/д проти початкових 1,8 млн б/д.

Однак експортні графіки залишаються нестабільними, оскільки удари тривають, а терміни ремонтів змінюються, визнають співрозмовники агентства. Таким чином нові затримки та подальші коригування можливі. Продавці нафти ще не отримали остаточних планів завантаження на вересень, а Міненерго РФ і "Транснєфть" ситуацію не коментують.

За підрахунками Reuters, цього місяця було уражено 10 російських НПЗ, що призвело до зупинки щонайменше 17% переробних потужностей у країні, які дозволяли переробляти близько 1,1 млн барелів найти на добу.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.