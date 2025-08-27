Кабмін знову вніс зміни до механізму блокування податкових накладних. Що вони передбачають?

Кабінет Міністрів змінив механізм зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Відповідну постанову "Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" уряд ухвалив на засіданні 26 серпня, вона набуде чинності через 30 днів після публікації, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Це дасть змогу забезпечити ефективний автоматизований моніторинг та оптимізувати процедуру реєстрації для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість і автоматизацію процесів для бізнесу", – запевнили у Мінфіні.

Серед ключових змін у механізмі блокування податкових накладних у міністерстві вказують такі:

для бізнесу, що працює на територіях із потенційною загрозою бойових дій, запроваджується безумовна реєстрація податкових накладних;

для малого та середнього бізнесу підвищено порогові значення для безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН, також враховуватиметься позитивна історія платника податку, що збільшить можливості реєстрації податкових накладних;

для експортерів передбачені нові критерії безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН, що сприятимуть розвитку підприємництва;

"Запропоновані зміни сприятимуть стабільній роботі сумлінних платників, зокрема малого та середнього бізнесу, експортерів та бізнесу з регіонів, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки", – додали у Мінфіні.

Читайте також: Справа про хабарі за розблокування податкових накладних: Двоє підозрюваних уклали угоду з прокурором і уникли тюрми

Як повідомлялося, ще у березні Державна податкова служба (ДПС) ініціювала зміни до постанови Кабміну №1165, яка регулює питання зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.