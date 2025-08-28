БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
2 273 6

Нацбанк призупинив друк банкнот номіналом 100 та 200 гривень. Друкують тисячі

Нацбанк призупинив друкувати банкноти 100 та 200 гривень

Національний банк України не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень – від початку 2023 року.

Натомість найбільше цьогоріч Нацбанк надрукував банкнот найвищих номіналів: 500 гривень – 200 млн штук, 1000 гривень – 172,8 млн штук, повідомили в Нацбанку у відповідь на запит видання ЕП.

Крім цього, у 2025 році НБУ викарбував 60 млн монет номіналом 5 гривень, 56,98 млн монет номіналом 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

Водночас це не свідчить про відмову від друку банкнот певних номіналів, але може вказувати на зміни у потребах держави, зокрема з огляду на девальвацію національної валюти.

Так, обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022-2023 роках – по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.

Натомість 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му – 110 млн штук.

Читайте також: Обсяг готівки в Україні зменшився на 17 мільярдів. Але кількість банкнот номіналом 1000 гривень зростає. ІНФОГРАФІКА

Те, що Нацбанк наразі не друкує нові банкноти номіналом 100 та 200 гривень не означає, що регулятор від них відмовився. Частину банкнот він може випускати в обіг зі своїх сформованих раніше запасів.

Наприклад, у 2023 році НБУ вже тимчасово не друкував нові банкноти номіналом 50 гривень, хоча у 2022 році їх надрукували 80 млн штук, а у 2024-му – 60 млн штук. За 2025 рік НБУ надрукував вже 80 млн банкнот цього номіналу.

При цьому собівартість друку банкнот та карбування монет НБУ відмовився розкрити, посилаючись на те, що відповідна інформація є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає публічному розголошенню.

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).

Автор: 

банкнота (128) гривня (1643) НБУ (9531)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пышно-зеленские дораздовались по тысяче, доигрались в кэшбэки, пакунки школяра, дограбились
показати весь коментар
28.08.2025 11:46 Відповісти
Це все разові виплати. По скарбниці б'ють регулярні, як то захмарні зп і пенсії дотації агрохолдингам й інші видатки
показати весь коментар
28.08.2025 12:21 Відповісти
Йдемо до перемоги згідно Плану Перемоги , що ЛІДОР оприлюднив в Верховній Раді майже рік тому!

Правда молодь масово тікає з країни , але то таке ....
показати весь коментар
28.08.2025 12:40 Відповісти
а нах тут українська молодь потрібна - згідно плану прєзєдента в Україні житимуть нові люди.громадянство вже підшаманив,землю продав.
показати весь коментар
28.08.2025 14:58 Відповісти
От тільки щось не чути вереску вдячного неселення. Коли барига був при владі, так воні було купа за кожну копійку, за кожну дорогу цибулину і останні піввареника. А зараз усе клас, бо у кріслі свій, парєнь із народа, а якщо там десь щось трішки подорожчало, так що ж зробиш, то війна, Порошенко, Трамп (Байден), а він найкращій, він не знає, йому не докладають, ато б він ого що б зробив, нічого потерпимо, зате ж не Порошенко, Порошенко б втік, а наш герой!
показати весь коментар
28.08.2025 12:51 Відповісти
Мало , хто знає що працівники Нацбанку мають СВІЙ недержавний пенсійний фонд. Мають добавочку до пенсії , дехто і 25 тисяч грн на місяць.

Заробляє фонд купуючи облігації ОВДП. А рівень доходності ОВДП без Нацбанку не встановлюють.

Тобто "пенсіонери" використовують інсайдерську інформацію і вплив для заробляння ?

Були і невдачі. При Януковичу хтось запустив ручки в скриньку і фонд багато втратив.
І до сьогодні розбираються.
показати весь коментар
28.08.2025 15:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 