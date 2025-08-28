Нацбанк призупинив друк банкнот номіналом 100 та 200 гривень. Друкують тисячі

Національний банк України не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень – від початку 2023 року.

Натомість найбільше цьогоріч Нацбанк надрукував банкнот найвищих номіналів: 500 гривень – 200 млн штук, 1000 гривень – 172,8 млн штук, повідомили в Нацбанку у відповідь на запит видання ЕП.

Крім цього, у 2025 році НБУ викарбував 60 млн монет номіналом 5 гривень, 56,98 млн монет номіналом 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

Водночас це не свідчить про відмову від друку банкнот певних номіналів, але може вказувати на зміни у потребах держави, зокрема з огляду на девальвацію національної валюти.

Так, обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022-2023 роках – по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.

Натомість 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му – 110 млн штук.

Те, що Нацбанк наразі не друкує нові банкноти номіналом 100 та 200 гривень не означає, що регулятор від них відмовився. Частину банкнот він може випускати в обіг зі своїх сформованих раніше запасів.

Наприклад, у 2023 році НБУ вже тимчасово не друкував нові банкноти номіналом 50 гривень, хоча у 2022 році їх надрукували 80 млн штук, а у 2024-му – 60 млн штук. За 2025 рік НБУ надрукував вже 80 млн банкнот цього номіналу.

При цьому собівартість друку банкнот та карбування монет НБУ відмовився розкрити, посилаючись на те, що відповідна інформація є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає публічному розголошенню.

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).