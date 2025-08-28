БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд держмайна після трирічної перерви знову спробує продати в’язниці на Київщині та в Одесі

Фонд державного майна України планує в найближчі кілька місяців відновити аукціони з продажу колишніх колоній.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, передає LIGA.net.

Зокрема, йдеться про Ірпінський виправний центр №132 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Обидва об'єкти безрезультатно намагалися продати ще в 2021 році.

Ірпінський виправний центр розташований у центрі селища Коцюбинське (анклав Ірпінської громади в Києві), а Південна виправна колонія – недалеко від узбережжя Чорного моря.

Ірпінську колонію спробують продати вже цього року.

За інформацією пресслужби Фонду держамйна, її долю вирішує Міністерство юстиції. Рішення стосуватиметься того, чи буде вона розділена на дві ділянки. Якщо розділять, то продадуть на двох різних аукціонах, як і львівську чотири роки тому.

Час продажу виправної колонії в Одесі поки невідомий: її можуть продати у 2025 чи 2026 році.

Як повідомлялося, торік Фонд державного майна продав комплекс будівель колишньої Уманської виправної колонії за 29 млн грн. Вартість лоту під час торгів зросла у 194 рази.

Автор: 

аукціон (1360) Київська область (294) колонія (14) продаж (2123) в’язниця (44) ФДМУ (1393)
28.08.2025 17:52 Відповісти
Краще замість Мойші буде Малюська,один з трьох зелених міністрів,офіційно признаних дебілами...
показати весь коментар
28.08.2025 17:57 Відповісти
Тю , а куди ж будуть саджати не вгодившим охвіцерам по новому на 5-10 років ? Та ще із-за кордоння теж сроки будуть мотати ?
показати весь коментар
28.08.2025 19:18 Відповісти

