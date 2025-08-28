Індія збільшить імпорт нафти з Росії попри погрози і мита Трампа, – Reuters

Індійські нафтопереробні заводи збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20%, або на 150-300 тисяч барелів на добу, порівняно із серпнем.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох трейдерів, причетних до постачання нафти до Індії.

За даними співрозмовників агентства, російські експортери продавали нафту марки Urals у вересні зі знижками $2-3 за барель, порівняно з еталонною нафтою сорту Brent. Це значно більше, ніж у серпні, коли знижки на російську нафту становили $1,5 за барель.

Таким чином, уряд країни проігнорує погрози президента США Дональда Трампа, який підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50% за фінансування військової машини Кремля, намагаючись змусити країну припинити торгівлю з РФ та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною, зазначає агентство.

Водночас Росія у вересні матиме більше нафти для експорту, оскільки планові та аварійні зупинки нафтопереробних заводів скоротили її потужності з переробки нафти на паливо. Україна атакувала 10 російських нафтопереробних заводів останніми днями, вивівши з ладу до 17% нафтопереробних потужностей країни, свідчать підрахунки Reuters.

Втім, опитані агентством трейдери зауважили, що повною мірою вплив нових мит США та останніх санкцій ЄС щодо пального, виробленого з російської нафти, може бути помітним лише під час контрактування нафти із постачанням у жовтні, яке розпочнеться найближчими днями.

Читайте також: Індія оголосила про плани збільшити обсяги торгівлі з Росією попри тиск США, – Bloomberg

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 мільйона барелів російської сирої нафти на день. Це відповідає рівням імпорту у липні, але трохи нижче середнього показника 1,6 мільйона барелів на добу за січень-червень, згідно з даними аналітиків Vortexa.

Ці обсяги становлять приблизно 1,5% світових постачань, що робить Індію найбільшим покупцем російської нафти, яка покриває близько 40% потреб країни. Іншими великими імпортерами нафти з РФ залишаються Китай та Туреччина.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Після втрати європейського ринку Росія пропонувала нафту зі знижками, що дозволило індійським нафтопереробним заводам отримати дешевшу сировину.

"Тарифи є частиною ширшої торговельної дискусії між Індією та США, і враховуючи зростання обсягів переробки нафтопереробних заводів Індії на тлі знижок на російські барелі, ми не бачимо, щоб Індія значною мірою скорочувала свій російський імпорт", – йдеться в аналітичній записці BNP Paribas.

Як повідомлялося, у серпні державні нафтопереробники Індії відновили закупівлі російської нафти марки Urals після короткої паузи, спричиненої загрозою підвищення мит США, повідомляли джерела Bloomberg.