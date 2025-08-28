Компанія підсанкційного олігарха Новинського подала позов проти України (оновлено)

Енергетична компанія Enwell Energy plc, яка входить до групи Smart Energy, оголосила про початок арбітражного провадження проти України.

У своїй заяві компанія стверджує, що дії щодо її українських активів суперечать угоді між урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та урядом України про сприяння та взаємний захист інвестицій, передає ЕП.

Зокрема, Enwell заявляє про "втручання у реєстрацію прав власності компанії на її дочірні компанії та активи, заморожування певних активів групи" та про припинення ліцензій на видобуток газу на підставі санкцій проти бенефіціарного власника компанії – проросійського олігарха Вадима Новинського.

Арбітражне провадження було зареєстровано Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів.

"У рамках арбітражного провадження компанія вимагає відшкодування грошової компенсації за збитки та шкоду, завдані їй у результаті дій України, а також поновлення її ліцензій на решту терміну їх дії та покриття витрат", – підкресили в компанії.

Що відомо про санкції проти Новинського

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

СБУ відкрила справу проти Новинського через спробу вивести бізнес з-під санкцій. 10 квітня 2023 року СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського.

За даними СБУ, у рамках справи було арештовано активи Новинського, загальна вартість яких становить понад 10,5 млрд грн. Зокрема, арештовано корпоративні права компаній ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та підприємствах, що входять до його складу.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом із Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.