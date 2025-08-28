Словаччина після трьох років знову почала видавати туристичні візи росіянам

Словаччина знову почала видавати візи для поїздок з метою туризму громадянам Росії.

Про це свідчить інформація на сайті візового центру Словаччини в РФ.

"Консульство Словаччини в Росії наразі приймає заяви на отримання візи з метою туризму", – сказано в повідомленні, яке розміщене в рухомому рядку на сайті центру.

Утім, дату, з якої видачу віз відновлено, не називають.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди перестали приймати від росіян документи для оформлення туристичних віз.

Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.