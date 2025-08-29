БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Велика мережа супермаркетів спорттоварів в Україні закривається. Які причини?

Мережа Athletics закривається

Мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про поступове припинення діяльності.

Про це керівниця Athletics Людмила Книш розповіла в інтерв’ю галузевому порталу RAU.

За її словами, формальне рішення припинити роботу ухвалили у червні.

"Переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн-формату при поточних орендних ставках і вартості енергії", – пояснила керівниця компанії.

Вона зазначила, що мережа намагалася скорочувати збиткові локації, змінила асортимент на дешевший, розвивала онлайн-сегмент, оптимізувала склад і енергоспоживання, але ефект від цих кроків виявився недостатнім через постійне зростання витрат.

Читайте також: Нацкомісія спростить відключення підприємств від електроенергії за борги. Кого це стосується?

Власники Athletics також вели переговори про продаж бізнесу, але не знайшли прийнятних пропозицій через військові ризики, дорогі страховки і невизначені горизонти планування, уточнила топменеджерка.

Мережа спортивних товарів Athletics наразі налічує 29 магазинів у 15 містах України. Після її закриття роботу втратять кілька сотень співробітників.

Як повідомлялося, раніше компанія "Чумак" (група Wilmar International) зупинила проєкт будівництва нового заводу з переробки томатів в Одеській області через високі воєнні ризики. 

бізнес (1266) супермаркет (85) рітейл (192)
