БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
730 1

БЕБ викрило ще одну схему ввезення авто під виглядом "гуманітарки" для ЗСУ на Львівщині. ФОТО

беб

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру місцевому мешканцю, який, за даними слідства, нелегально ввіз 19 автомобілів через митний кордон під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Частину машин, за версією слідства, продали за готівку через онлайн-майданчики та Telegram-канали, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту.

БЕБ
БЕБ

Підозру оголошено за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Як повідомлялось, у травні детективи БЕБ повідомили про підозру трьом особам за організацію незаконної схеми ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, яка діяла у Львівській області.

Автор: 

авто (4262) контрабанда (251) Бюро економічної безпеки (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таку туфту може придумати любА кухарка , хто такий злочинець , кому продавав , скільки заробив , в якій місцині відбувались події ...
показати весь коментар
29.08.2025 15:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 