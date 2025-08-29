БЕБ викрило ще одну схему ввезення авто під виглядом "гуманітарки" для ЗСУ на Львівщині. ФОТО

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру місцевому мешканцю, який, за даними слідства, нелегально ввіз 19 автомобілів через митний кордон під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Частину машин, за версією слідства, продали за готівку через онлайн-майданчики та Telegram-канали, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту.





Підозру оголошено за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Як повідомлялось, у травні детективи БЕБ повідомили про підозру трьом особам за організацію незаконної схеми ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, яка діяла у Львівській області.