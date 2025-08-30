"ПриватБанк" оновив додаток "Приват24". Що змінилося?. ВIДЕО

"ПриватБанк" продовжує оновлювати найпопулярніший в країні мобільний банк "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Відтепер на головному екрані "Приват24" клієнти мають швидкий доступ до реквізитів картки та номера рахунку IBAN, а баланс картки відображається у більш зручному форматі – щоб не заплутатися де кредитні, а де власні кошти", – пояснили у "ПриватБанку".

Крім того, налаштування карток в "Приват24" відтепер будуть доступні в один дотик, а оновлена історія транзакцій дозволить зручніше відстежувати рух коштів та перевіряти електронні виписки.

Додатково оновлений "Приват24" має декілька важливих змін у напрямку розвитку інклюзивних можливостей, які мають зробити цифрові послуги банку доступними для всіх клієнтів:

підтримка VoiceOver/TalkBack щоб озвучити весь текст на екрані, включаючи кнопки та посилання для незрячих людей та людей з порушеннями зору;

контрастний режим і масштабування шрифтів – для людей з порушеннями зору, втомою очей або в яскравому світлі;

підсвічування полів для введення текстової інформації при наведенні курсора – це допоможе уникати помилок і швидше орієнтуватися.

"Ми не зупиняємо розвиток інновацій та розвитку цифрових сервісів. Для нас є вкрай важливою доступність послуг, фокус на кращий клієнтський досвід, і ІТ-команда банку продовжує аналізувати відгуки та побажання клієнтів, щоб зробити мобільний банк "Приват24" ще зручнішим", – зауважив член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко..

У пресслужбі банку також оприлюднили відео, яке допоможе розібратися зі змінами у "Приват24".

