На ринку електроенергії можливі змови, це призводить до підвищення цін, – нардеп Герус

На ринку українському електроенергії можливе існування змов, що може призводити до необґрунтованого завищення цін для споживачів.

Про це народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив під час обговорення результатів діяльності НКРЕКП у 2024 році на засіданні комітету, передають Українські новини.

За словами народного депутата, на сьогодні в Україні немає законодавчо визначених правил обмеження імпорту електроенергії. Як наслідок, диспетчери "Укренерго" діють на власний розсуд, що негативно позначається на цінах для споживача.

"Вони це роблять волюнтаристським способом, можливо навіть у змові з певними учасниками ринку. Якщо дефіцит – тоді дорого, це зрозуміло. Але якщо профіцит – має бути дешево. А зараз у нас ціна вища, ніж минулого літа, коли були масовані обстріли", – наголосив Герус.

Думку народного депутата підтримав ще один член Комітету Андрій Жупанин. Він висловив сумніви в обґрунтованості збільшення ціни на електроенергію, рішення про яке нещодавно ухвалила НКРЕКП.

"Моя думка, що цього можна було уникнути, адже зараз немає дефіциту. Такі рішення приймаються занадто швидко", – сказав депутат.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко ініціював ідею залучити Антимонопольний комітет до розслідування ситуації на енергоринку та з імпортом електроенергії.

"Давайте ми якось може разом з економічним комітетом або самі Антимонопольному комітету теж дамо сигнал, що ми тримаємо під увагою його розслідування. Бо хотілося б знати, чи буде якесь реальне розслідування, чи таке для галочки", – зауважив Кучеренко.

Цю пропозицію також підтримав нардеп Максим Хлапук, наголосивши на необхідності окремого засідання за участі АМКУ.

"Я би справді пропонував провести окреме засідання, присвячене результатам вашого розслідування. Якщо ринок працює чесно, тоді й прайскепи не потрібні", – додав депутат.

Як повідомлялося, раніше НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.