Нацбанк позбавив страхову компанію ліцензії через ризикову діяльність

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на здійснення діяльності із страхування, видану ПрАТ "Страхова компанія "Інтерекспрес".

Таке рішення правління НБУ ухвалило 28 серпня за результатами позапланової перевірки компанії, воно набуло чинності з сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, під час перевірки, проведеної у травні-червні 2025 року, Нацбанк встановив, що страхова компанія "Інтерекспрес" здійснювала ризикову діяльність, що загрожує інтересам страхувальників або інших кредиторів, за такими ознаками:

здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу);

невідображення та викривлення страховиком даних;

здійснення діяльності, що призвела до зменшення прийнятного регулятивного капіталу;

Згідно із рішенням НБУ, страхова компанія "Інтерекспрес" втрачає право укладати договори про надання страхових послуг або вносити зміни до діючих договорів.

За даними у системі YouControl, страхова компанія "Інтерекспрес" зареєстрована у 2004 році, її керівником та основним власником є Віктор Кушнір, якому належить 81,37% акцій компанії. За даними на її сайті, з 2008 року страхова компанія "Інтерекспрес" активно співпрацювала із державними та комерційними підприємствами, її клієнтами є пенсіонери та працівники транспортної галузі України (підприємств АТ "Укрзалізниця"), працівники ДП "Укроборонпром" та ТДВ "Попаснянський ВРЗ".

Як повідомлялося, раніше Національний банк відкликав ліцензію на провадження страхової діяльності у ТДВ "СК "Кредо", оскільки визнав структуру її власності непрозорою.