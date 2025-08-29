Трамп попросив Конгрес повернути $5 мільярдів уже затвердженої іноземної допомоги

Президент США Дональд Трамп попросив Конгрес США повернути до бюджету майже $5 млрд уже затверджених витрат на зовнішню допомогу, яку його адміністрація раніше пообіцяла суттєво скоротити.

Про це пише Bloomberg, передає Європейська правда.

Як повідомляється, Трамп попросив Конгрес, серед іншого, скасувати виділення $3,2 млрд на фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), $322 млрд – на Фонд демократії Державного департаменту США та $521 млн – на внески США до міжнародних організацій.

Водночас Трамп скористався прогалиною в законодавстві, яка дозволяє йому заморозити ці кошти в очікуванні остаточного рішення Конгресу.

За її допомогою Трамп уже змусив американських законодавців скасувати $9 млрд витрат на суспільне мовлення, зовнішню допомогу та глобальні програми охорони здоров'я в липні.

В адміністрації президента США вважають, що цей маневр дозволить вирішити проблему небажаних для неї витрат, не чекаючи схвалення нового бюджету Конгресом.

Критики ж вважають, що таким чином Трамп забирає у Конгресу повноваження керувати бюджетом, передбачені Конституцією США.

Нагадаємо, наприкінці березня Державний департамент офіційно повідомив Конгрес США про те, що він фактично розпускає Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і передає частину його функцій під управління зовнішньополітичного відомства.

На початку березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку.

У січні Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планувала звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.