В Україні стартували виплати за програмою "Пакунок школяра". Скільки можна отримати?

В Україні стартували виплати за програмою "Пакунок школяра" на суму понад 430 млн грн – їх отримали перші 86 тис. українських родин, щоб підготувати своїх дітей до школи. Загалом держава спрямує 1,2 млрд грн – допомога розрахована на кожного першокласника.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Водночас майже 110 тис. родин подали заяви на "Пакунок школяра", з яких верифіковано вже 102 тис.

У Мінсоцполітики нагадали, що кожна родина, у якої дитина цьогоріч іде до першого класу української школи, може отримати фінансову допомогу в розмірі 5 тис. грн у межах державної програми "Пакунок школяра". Оформити та отримати допомогу може один із батьків або інших законних представників дитини.

Обмежень щодо формату навчання немає – допомогу можна отримати і на тих школярів, які почнуть навчатися онлайн. Те саме стосується форми власності – державний чи приватний заклад освіти.

Водночас за умовами програми родини, які перебувають за кордоном, зможуть отримати виплату після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях, – після повернення на підконтрольну Україні територію.

Подати заяву можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більшість українців обирають онлайн-оформлення – станом на зараз через "Дію" подано 105 тис. заяв.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року.

Після подання заяви та її верифікації виплата надійде на "Дія.Картку" або на картку, оформленою за заявою до сервісного центру Пенсійного фонду, терміном до 14 днів. Перші виплати в межах програми вже стартували – наприкінці серпня їх отримали понад 86 тис. родин.

Витратити кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування, тож скористатися ними можна пізніше.

Кошти можна використати на покупку товарів для підготовки дитини до школи, а саме: шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Покупки можливі як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Як повідомлялося, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.