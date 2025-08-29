USAID офіційно закривається – призначено ліквідатора

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно закривається, його ліквідацію покладено на директора Офісу менеджменту та бюджету США Рассела Вота.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Із січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно перебуває в режимі закриття. Расс тепер біля керма, щоб контролювати закриття агентства, яке давно зійшло з рейок. Вітаю, Рассе", – написав Рубіо в соцмережі X.

Агентство USAID було утворене в 1961 році. 2025 року його бюджет на допомогу іншим країнам повинен був становити $42,8 млрд. Агентство фінансувало гуманітарні програми у всьому світі. Україна була одним з основних отримувачів американської допомоги за лінією USAID.

Як повідомлялося, на початку березня державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.