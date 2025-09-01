У співвласника "Київстару" Фрідмана "зависли" дивіденди на сотні мільйонів доларів у ЄС через санкції, – FT

Люксембурзький холдинг LetterOne через санкції не може виплатити близько $300 млн дивідендів своїм співвласникам – російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авєну.

Про це пише Financial Times із посиланням на фінансову звітність люксембурзької компанії, передає українська редакція Forbes.

Зокрема, невиплачені дивіденди складаються з $200 млн, схвалених у лютому 2024 року, та $104 млн із $172 млн за 2022 рік, з яких $68 млн виплатили до запровадження санкцій ЄС і Великої Британії щодо Фрідмана та Авєна.

LetterOne пояснює, що дивіденди пов’язані з результатами 2021 року, але закон зобов’язує заморожувати кошти для осіб під санкціями.

Холдинг LetterOne у 2013 році заснували заснували російські бізнесмени Михайло Фрідман, Пьотр Авєн, Герман Хан та Олексій Кузьмичов. Після санкцій частки Авєна та Фрідмана заморозили, їх усунули від управління, але права власності на акції збереглися.

Сам Фрідман після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Читайте також: Угорщина вимагає скасувати санкції ЄС проти олігарха Фрідмана в обмін на зняття свого вето, – FT

Як повідомлялося, саме через LetterOne Фрідман його бізнес-партнери залишаються власниками групи Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.), якій належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту невідомі.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджували, що компанія не пов'язана із діяльністю Міхаіла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.