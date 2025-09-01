Кабмін виділив 34 мільйони на водопостачання для Миколаївщини

Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Кабінет Міністрів України перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївської області.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 1 вересня.

"Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, у квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мали виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядника будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".