ЄС закриє шпарини для імпорту російського газу. Що пропонується?

Країни ЄС опрацьовують механізми, які унеможливлять потрапляння російського газу до ринку блоку після запровадження заборони на його імпорт з 2028 року.

Для цього Данія, що наразі головує в Раді ЄС, запропонувала зобов’язати імпортерів надавати національним регуляторам чіткі докази неросійського походження газу, повідомляє Bloomberg.

Окремо позначено ризики щодо газу, що потраплає до ЄС трубопроводом "Турецький потік": газ, що входить до ЄС через точку з’єднання Strandzha 2/Malkoclar, буде вважатися російським, якщо не надано однозначних підтверджень протилежного.

Запропоновані правки мають закрити схеми зі "змішуванням" та свопами, коли російські обсяги газу формально підмінялися неросійськими.

Згідно із попереднім планом Єврокомісії, постачання російського газу до ЄС за чинними контрактами строком менш ніж рік буде зупинено не пізніше 17 червня 2026 року, з винятками для країн без виходу до моря, як-то Угорщина та Словаччина. Для довгострокових договорів заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

Наразі Данія прагне погодити позицію держав-членів до жовтня, після чого відбудуться переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення до кінця року.

Раніше повідомлялось, що Туреччина залишатиме в країні платежі за російський газ, за які країна збирається добудувати АЕС, на яку в Росії немає грошей.