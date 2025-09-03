БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Сьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту

Від сьогодні, із 3 вересня нова цінова "стеля" для надання послуг для транспортування російської нафти морем становитиме $47,6 за барель замість попередніх $60 (-20,7%).

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, до рішення ЄС щодо зниження "стелі" цін на російську нафту вирішили приєднатися Канада, Велика Британія та Швейцарія. 

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа досі відмовляється запроваджувати нові санкції проти Росії і це обмеження поки що не підтримала. 

світовий медіатор і не повинен застосовувати санкції. Ось коли він перейде на роботу в офіс шерифа, то тоді і будуть санкції. А поки що цивільний медіатор може побарижити критичними мінералами та іншими міфічними кріптонітами.
03.09.2025 15:17 Відповісти
це вже не смішно, давайте інший анекдот

#санкції_працюють
#через_2_3_тижні_економіці_капут
#у_путіна_краб
#москву_перевозять_до_сибіру
03.09.2025 15:17 Відповісти
Що ти дрочишся,Трампе?Пора показати що ти мужчина!
03.09.2025 15:21 Відповісти
Поки до західних політиків дійде, що коли кнр, рф, кндр виступлять єдиним фронтом проти, як вони вважають колективного заходу, буде вже занад-то пізно. Трамбон сховається у кущі і буде звідти вусами крутити поки китайсько-російсько-пн.корейські чоботи будуть топтати землі Балиії, Польші... А потрібно всього-то навсього рішучість - хоча-б спершу потужно вдарити по військам рф у Криму (це Україна), а потім і по військам рф у Донбасі. Ніякої відповіді від бункерного не настане, оскільки він не дебіл і позуміє різницю де закінчується Україна, і де починається захід з його ЯЗ.
03.09.2025 15:33 Відповісти

