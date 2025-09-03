Сьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту

Від сьогодні, із 3 вересня нова цінова "стеля" для надання послуг для транспортування російської нафти морем становитиме $47,6 за барель замість попередніх $60 (-20,7%).

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, до рішення ЄС щодо зниження "стелі" цін на російську нафту вирішили приєднатися Канада, Велика Британія та Швейцарія.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа досі відмовляється запроваджувати нові санкції проти Росії і це обмеження поки що не підтримала.