Дефіцит зовнішньої торгівлі України зростає: У Нацбанку назвали два шляхи вирішення проблеми

Збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, але у середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом".

Про це перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Сподіваємося, що в середньостроковій перспективі ми цю ситуацію вирішимо природним шляхом: за рахунок зниження безпекових ризиків, зменшення потреб в імпорті продукції, пов'язаної з ОПК, та водночас зростання потенціалу внутрішнього виробництва, в тому числі в енергетичному секторі, і поступового відновлення експортних спроможностей", – розповів перший заступник голови НБУ.

Він пояснив, що під час війни експорт українських товарів зменшився через втрату виробничих потужностей і обмеження логістики.

"При цьому імпорт продовжує зростати, і це зростання зумовлено насамперед оборонними потребами. Також є потреби для відновлення енергетичного сектору, забезпечення енергетичної стійкості, відновлення житла, потужностей – тих втрат, які ми несемо внаслідок повномасштабної війни", – пояснив Ніколайчук.

Перший заступник голови Нацбанку визнав, що також фіксується зростання і споживчого імпорту, але наразі воно не є визначальним для зовнішньоторговельного балансу.

Він наголосив, що якщо скорочення зовнішньоторговельного дефіциту відбуватиметься природним шляхом, то це не є великою проблемою.

"Проблема в нас може статися тоді, коли на відміну від останніх років фінансування цього зростаючого торговельного дефіциту не буде підкріплено відповідною підтримкою від міжнародних партнерів. Власне, ми тут можемо повернутися до нашого обговорення ситуації на валютному ринку", – зазначив Ніколайчук.

Перший заступник голови НБУ зауважив, що саме через усвідомлення можливості виникнення такої проблеми, Нацбанк восени 2023 року перейшов до режиму керованої курсової гнучкості. Протягом останніх років завдяки значній фінансовій допомозі від партнерів Нацбанку вдається перекривати попит на валюту.

"Якщо ми будемо бачити, що ця рівновага в системі якимось чином починає порушуватися і ми рухаємося кудись не туди, будемо відповідно реагувати на це зміною своїх монетарних інструментів… Вирішувати ці структурні проблеми за рахунок валютної політики, коли ми маємо достатній рівень міжнародних резервів, було би неправильно", – заявив Ніколайчук.

Як повідомлялося, дефіцит поточного рахунку України за перше півріччя цього року становив $14,9 млрд порівняно із $10,4 млрд за перше півріччя минулого року, у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі збільшився до $24,5 млрд з $17,2 млрд, а в червні він склав рекордні $5,1 млрд.

В той же час чисте запозичення за фінансовим рахунком збільшилося у першому півріччі цього року до $16,1 млрд з $7,8 млрд минулого року, і в цілому платіжний баланс був зведений з профіцитом $1,3 млрд проти дефіциту $2,5 млрд за аналогічний період минулого року.

НБУ в оновленому в липні Інфляційному звіті погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку в 2025 році з $17,3 млрд до $34,6 млрд, хоча ще на початку року він очікував за результатами цього року профіцит у $2,6 млрд після дефіциту $15,9 млрд минулого року.