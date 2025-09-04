Суми залишилися без електроенергії через удар армії РФ по критичній інфраструктурі
Внаслідок завданого окупаційними військами РФ удару по критичній інфраструктурі частково знеструмлено місто Суми, а також частину Сумського району.
Про це повідомляється на сайті міськради Сум.
"Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, протягом доби, з ранку 3 вересня до ранку 4 вересня, російські війська здійснили 133 обстріли по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах Сумської області.
