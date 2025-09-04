БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
36 0

Суми залишилися без електроенергії через удар армії РФ по критичній інфраструктурі

Суми залишилися без електроенергії через удар росіян

Внаслідок завданого окупаційними військами РФ удару по критичній інфраструктурі частково знеструмлено місто Суми, а також частину Сумського району.

Про це повідомляється на сайті міськради Сум.

"Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, протягом доби, з ранку 3 вересня до ранку 4 вересня, російські війська здійснили 133 обстріли по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах Сумської області.

Автор: 

Сумська область (140) Суми (171) електроенергія (4363) Сумський район (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 