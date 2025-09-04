Дефіцит зовнішньої торгівлі зростає: Імпорт товарів в Україну вже вдвічі перевищує експорт. ІНФОГРАФІКА

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.

Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами від початку року зріс до $26,3 млрд, повідомляє Державна митна служба (ДМС).

"При цьому оподаткований імпорт склав $40 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-серпні 2025 року склало $0,52 на кг", – зазначається у повідомленні.

У Держмитній службі уточнили, що найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю (на $11,6 млрд), Польщі ($5 млрд) та Німеччини ($4,2 млрд).

Водночас найбільшими покупцями українських товарів стали Польща (на $3,3 млрд), Туреччина (на $2 млрд) та Німеччина (на $1,5 млрд).

У загальних обсягах ввезених в Україну за перші вісім місяців 2025 року товарів 68% припадало на такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $20,7 млрд, при митному оформленні сплачено 129,4 млрд грн (29% усіх надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості – $8,3 млрд, сплачено 64,7 млрд грн митних платежів (15% усіх надходжень);

паливно-енергетичні товари – $6,7 млрд, сплачено 125,2 млрд грн (28% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $14,6 млрд;

метали та вироби з них – $3 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $2,5 млрд.

У Митній службі уточнили, що за 8 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.

Читайте також: Абсолютний антирекорд: Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда

Як повідомлялося, збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

Він визнавав, що у середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів.