Міноборони та Мінцифри запускають грантовий конкурс Brave1: можна отримати до 100 мільйонів за ШІ-рішення
Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації запускають грантовий конкурс оборнного кластеру Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Як зазначається, у межах конкурсу виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування.
Насамперед, держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій:
- автономні дрони;
- автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів;
- ШI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ;
- середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з ШІ.
"Більш ніж 200 компаній у Brave1 сьогодні працюють над ШІ-технологіями, які вже змінюють хід війни. І держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом", – заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня.
Brave1 – це оборонний кластер, який допомагає компаніям залучати гранти, отримувати експертизу та визначати напрям, у якому треба рухатися, зважаючи на потреби фронту.
Як повідомлялося, в квітні цього року кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1, що працює у складі Фонду розвитку інновацій, відновив приймання заявок на отримання грантів від розробників.
