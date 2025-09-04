БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
99 3

Міноборони та Мінцифри запускають грантовий конкурс Brave1: можна отримати до 100 мільйонів за ШІ-рішення

Міноборони та Мінцифри запускають грантовий конкурс Brave1: можна буде отримати до 100 мільйонів за ШІ-рішення

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації запускають грантовий конкурс оборнного кластеру Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Як зазначається, у межах конкурсу виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування.

Насамперед, держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій:

  • автономні дрони;
  • автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів;
  • ШI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ;
  • середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з ШІ.

"Більш ніж 200 компаній у Brave1 сьогодні працюють над ШІ-технологіями, які вже змінюють хід війни. І держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом", – заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня

Brave1 – це оборонний кластер, який допомагає компаніям залучати гранти, отримувати експертизу та визначати напрям, у якому треба рухатися, зважаючи на потреби фронту.

Як повідомлялося, в квітні цього року кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1, що працює у складі Фонду розвитку інновацій, відновив приймання заявок на отримання грантів від розробників.

Автор: 

Міноборони (1014) оборона (539) штучний інтелект (294) грант (332) Мінцифри (854) BRAVE1 (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отета тєма...
показати весь коментар
04.09.2025 20:19 Відповісти
Конкурс виграє таваріщь Міндіч, або кум Козиря Борисовича.
показати весь коментар
04.09.2025 22:38 Відповісти
Опять видеосалон миндича получит грант на 100 мильонов по выпуску дрона Мечты ???
Я требую назвать Скумбрия!!
А потом Довга Скумбрия и еще больший вариант Потужна Скумбрия
показати весь коментар
04.09.2025 23:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 