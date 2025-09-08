Безкоштовна лазерна корекція зору у Британському офтальмологічному центрі
Реклама
Ця опція доступна для креативних, з почуттям гумору молодих людей віком від 18 років, і це нова реальність.
Що говорити, всі ми протягом останніх років живемо в режимі стресу, і це дуже м'яко сказано.
Сучасне життя дуже відрізняється від нормального і найстрашніше, що ми звикаємо до цього і часом навіть не звертаємо уваги на сигнали повітряної тривоги, поспішаючи у своїх справах у місті.
Звичайно, як ніколи актуальним стає хороше здоров'я і, звичайно, зір без окулярів і контактних лінз.
Бачити все довкола та передбачати розвиток несподіваних ситуацій – це життєво необхідно і якщо окуляри, то лише сонцезахисні або із захистом від сторонніх предметів.
Людина з добрим зором має велику перевагу над людиною, яка потребує окулярів, як на роботі, так і у випадку несподіваних ситуацій чи занять спортом.
Британський офтальмологічний центр, розташований у самому серці Києва, став тим місцем, де багато мешканців України просто викинули свої окуляри і повернули собі зір, даний нам від природи, який погіршила міопія, далекозорість чи астигматизм.
Щоб ми всі трохи отримали позитиву, Британський офтальмологічний центр розпочинає акцію "Зніми смішний ролик у тік-ток чи інстаграм про себе та причини, чому тобі не потрібні окуляри, а хочеться просто добре бачити".
Розмісти ролик у своїй соціальній мережі та прийшли посилання на нього нам на е-mail, який вказаний в умовах акції на сайті клініки Британський офтальмологічний центр.
Щомісяця ми оцінюватимемо якість ролика та кількість лайків і виберемо переможця, якого запросимо на лазерну корекцію найдосконалішим методом – холодною лазерною корекцією, яку проведемо в клініці абсолютно безкоштовно, розмістивши докладний відеозвіт у соціальних мережах.
Увага: акція стартує 10 вересня, але переможця за вересень ми оголосимо 1 жовтня. Детальні її умови можна переглянути на сайті клініки.
І цю акцію буде продовжено протягом року з моменту її оголошення.
Бажаємо всім українцям відмінного зору!
З повагою, засновник, доктор медицини Наталія Фостер,
Лондон, Велика Британія.
