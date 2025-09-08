Безкоштовна лазерна корекція зору у Британському офтальмологічному центрі

Реклама

Ця опція доступна для креативних, з почуттям гумору молодих людей віком від 18 років, і це нова реальність.

Що говорити, всі ми протягом останніх років живемо в режимі стресу, і це дуже м'яко сказано.

Сучасне життя дуже відрізняється від нормального і найстрашніше, що ми звикаємо до цього і часом навіть не звертаємо уваги на сигнали повітряної тривоги, поспішаючи у своїх справах у місті.

Звичайно, як ніколи актуальним стає хороше здоров'я і, звичайно, зір без окулярів і контактних лінз.

Бачити все довкола та передбачати розвиток несподіваних ситуацій – це життєво необхідно і якщо окуляри, то лише сонцезахисні або із захистом від сторонніх предметів.

Людина з добрим зором має велику перевагу над людиною, яка потребує окулярів, як на роботі, так і у випадку несподіваних ситуацій чи занять спортом.

Британський офтальмологічний центр, розташований у самому серці Києва, став тим місцем, де багато мешканців України просто викинули свої окуляри і повернули собі зір, даний нам від природи, який погіршила міопія, далекозорість чи астигматизм.

Щоб ми всі трохи отримали позитиву, Британський офтальмологічний центр розпочинає акцію "Зніми смішний ролик у тік-ток чи інстаграм про себе та причини, чому тобі не потрібні окуляри, а хочеться просто добре бачити".

Розмісти ролик у своїй соціальній мережі та прийшли посилання на нього нам на е-mail, який вказаний в умовах акції на сайті клініки Британський офтальмологічний центр.

Щомісяця ми оцінюватимемо якість ролика та кількість лайків і виберемо переможця, якого запросимо на лазерну корекцію найдосконалішим методом – холодною лазерною корекцією, яку проведемо в клініці абсолютно безкоштовно, розмістивши докладний відеозвіт у соціальних мережах.

Увага: акція стартує 10 вересня, але переможця за вересень ми оголосимо 1 жовтня. Детальні її умови можна переглянути на сайті клініки.

І цю акцію буде продовжено протягом року з моменту її оголошення.

Бажаємо всім українцям відмінного зору!

З повагою, засновник, доктор медицини Наталія Фостер,

Лондон, Велика Британія.