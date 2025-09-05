Рада розблокувала підписання закону про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів

Верховна Рада розблокувала підписання закону "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає збільшення видатків за окремими напрямками на понад 40 мільярдів гривень.

Зокрема, на засіданні у п’ятницю депутати розглянули чотири проєкти постанов про скасування результатів голосування за цей закон, всі вони були відхилені, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

Тож тепер ухвалений закон може підписати спікер, після чого його відправлять на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", які передбачають збільшення невійськових видатків на загальну суму близько 40 мільярдів гривень.

Від початку цей законопроєкт передбачав також збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році. Однак у цій частині Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету 31 липня, того ж дня закон одразу підписав президент.

Ухвалений 20 серпня закон передбачає виділення додаткових 25,5 мільярда гривень для Резервного фонду держбюджету, кошти з якого може самостійно розподіляти уряд. У тому числі 8 млрд грн з Резервного фонду можуть спрямувати на дотації для "Укрзалізниці".

Крім того, 4,3 млрд грн додаткового фінансування отримає Мінцифри, 4,6 млрд грн виділено на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів – на прифронтових територіях. Ще 3,2 млрд грн передбачили на закупівлю лікарських засобів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Рада знайшла додаткові 40 мільярдів, але не для ЗСУ. Хто отримає кошти?