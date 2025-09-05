БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Для росіян продовжили дію обмежень на купівлю та зняття валюти з рахунків

У Росії продовжили валютні обмеження для громадян

Російський центробанк продовжив дію обмежень на зняття готівкової іноземної валюти з банківських рахунків для росіян ще на пів року.

Тепер заборона діятиме до 9 березня 2026 року, пише російський "Коммерсант".

У березні 2022 року, після початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження антиросійських санкцій країнами Заходу, Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних. З них можна зняти лише $10 тис. або таку ж суму в євро, незалежно від валюти вкладу. Без обмежень отримати кошти можливо лише за умови конвертації валюти у рублі.

Згодом російським банкам дозволили продавати громадянам лише євро та долари, що надійшли до їхніх кас після 9 квітня 2022 року. 

Центробанк пояснив збереження обмежень чинними проти Росії санкціями та рішенням влади США та ЄС заборонити ввезення в країну готівкових доларів та євро.

валюта (2322) росія (15034)
