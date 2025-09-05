Суд відмовився конфіскувати оформлений на дружину бізнес ексрегіонала Олійника. Він допомагав окупантам на Київщині

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) лише частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів, що належать колишньому нардепу від "Партії регіонів" Володимиру Олійнику.

Таке рішення суд ухвалив 4 вересня, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зокрема, суд задовольнив позов у частині конфіскації часток у розмірі 1/2 та 1/4 об'єктів нерухомості в Черкасах, 1/2 об'єкту нерухомості у Київській області та 1/2 моторного прогулянкового судна.

Водночас суд відмовився конфіскувати частку у ТОВ "Е.С.П. Технології", яка оформлені на дружину Олійника Людмилу, у розмірі 33,3% статутного капіталу.

У Мін'юсті додали, що судове рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене.

Володимир Олійник обіймав посаду мера міста Черкаси (у 1994-2002 роках), був народним депутатом України V, VI (від ВО "Батьківщина") та VII скликань (від "Партії регіонів"). Після подій Революції Гідності виїхав до РФ, де подав позов до московського суду щодо визнання подій в Україні 2014 року "державним переворотом" і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Свідками у справі виступали Віктор Янукович, Микола Азаров та їх соратники. За інформацією правоохоронних органів, в 2022 році Олійник незаконно прибув на тимчасово окуповану територію Київщини (с. Катюжанка, Вишгородський район), щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму. В цей час він надавав представникам російських медіа інтерв’ю, в яких виправдовував військову агресію РФ щодо України.

