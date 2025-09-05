БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Конфіскація російських активів
852 11

Суд відмовився конфіскувати оформлений на дружину бізнес ексрегіонала Олійника. Він допомагав окупантам на Київщині

Суд конфіскував частину майна ексрегіонала Олійника

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) лише частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів, що належать колишньому нардепу від "Партії регіонів" Володимиру Олійнику.

Таке рішення суд ухвалив 4 вересня, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зокрема, суд задовольнив позов у частині конфіскації часток у розмірі 1/2 та 1/4 об'єктів нерухомості в Черкасах, 1/2 об'єкту нерухомості у Київській області та 1/2 моторного прогулянкового судна.

Водночас суд відмовився конфіскувати частку у ТОВ "Е.С.П. Технології", яка оформлені на дружину Олійника Людмилу, у розмірі 33,3% статутного капіталу.

У Мін'юсті додали, що судове рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене.

Володимир Олійник обіймав посаду мера міста Черкаси (у 1994-2002 роках), був народним депутатом України V, VI (від ВО "Батьківщина") та VII скликань (від "Партії регіонів"). Після подій Революції Гідності виїхав до РФ, де подав позов до московського суду щодо визнання подій в Україні 2014 року "державним переворотом" і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Свідками у справі виступали Віктор Янукович, Микола Азаров та їх соратники.

За інформацією правоохоронних органів, в 2022 році Олійник незаконно прибув на тимчасово окуповану територію Київщини (с. Катюжанка, Вишгородський район), щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму. В цей час він надавав представникам російських медіа інтерв’ю, в яких виправдовував військову агресію РФ щодо України.

Читайте також: США запровадили санкції проти чотирьох українських нардепів

Як повідомлялося, у квітні Вищий антикорупційний суд застосував санкцію у виді стягнення активів в дохід держави до майна ВАТ "Білоруськалій" в Україні.

Автор: 

конфіскація (366) Мін’юст (643) Олійник Володимир (2) ВАКС Антикорупційний суд (774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
будь ПРоклята ця ригівська влада !!
показати весь коментар
05.09.2025 17:06 Відповісти
+6
Суддів можна зрозуміти. По- перше, Олійник їм "сациально бліскій", по-друге - ну в кого в наш час нема бізнесу, оформленого на чоловіка/дружину/діда/бабу/дочку/сина?
показати весь коментар
05.09.2025 17:11 Відповісти
+5
Так. Але пора вже виставити претензії і цьому "мудрому" народові, що послідовно знищує свою державу...
показати весь коментар
05.09.2025 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будь ПРоклята ця ригівська влада !!
показати весь коментар
05.09.2025 17:06 Відповісти
Так. Але пора вже виставити претензії і цьому "мудрому" народові, що послідовно знищує свою державу...
показати весь коментар
05.09.2025 17:12 Відповісти
і шо ви йому зробите? вистріляєте і заміните палестинцями?
показати весь коментар
05.09.2025 17:51 Відповісти
Це ви праві, саме судова гілка влади, від «портнова і насілєнія, за часів ригоАНАЛІВ», щоденно гадить Національним інтересам України і Українцям!! Вони ж, до шашликів готувалися на май, з мертвечуком і деркачем і *********** …. Але Українці, їх сподівання похоронили!!!
показати весь коментар
05.09.2025 18:21 Відповісти
Ну, мабуть тому шо допомогав окупантам тому суд і відмовився конфісковувати. Врахував це ригу Олійнику як добру справу.
показати весь коментар
05.09.2025 17:07 Відповісти
він зараз не викисає з ефірів ********* та Соловйова
показати весь коментар
05.09.2025 17:24 Відповісти
Суддів можна зрозуміти. По- перше, Олійник їм "сациально бліскій", по-друге - ну в кого в наш час нема бізнесу, оформленого на чоловіка/дружину/діда/бабу/дочку/сина?
показати весь коментар
05.09.2025 17:11 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 17:33 Відповісти

Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг
мафії жадібних - ЗЕ білів корупціонерів.
показати весь коментар
05.09.2025 17:30 Відповісти
Воно ще було кандидатом в президенти в 1999 році, з вишиванки не вилазило.
показати весь коментар
05.09.2025 18:13 Відповісти
Тільки військова хунта. Інших варіантів для збереження України немає.
показати весь коментар
05.09.2025 18:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 