Євроколію збираються продовжити від Ужгорода до Львова, – віцепрем’єр Кулеба

Першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі й далі до інших країн Європейського Союзу. На ці проєкти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.

"Вперше в сучасній історії ми збудували з нуля ділянку євростандарту 1435 мм протяжністю 22 км між Чопом та Ужгородом. Завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом. Уже з 12 вересня звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня", – розповів Кулеба.

Будівництво тривало від серпня 2024 року до серпня 2025 року, а загальна вартість склала 1,3 млрд грн. Половина коштів – це грант Євросоюзу в межах Connecting Europe Facility, інша половина – кредит Європейського інвестиційного банку.

Восени стартує електрифікація колії. Частину витрат покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено 128 млн грн.

Раніше повідомлялося, що будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).