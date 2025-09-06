Махінації із землею: НАБУ повідомило про підозру відомій київській забудовниці та ексрегіоналу Іванющенку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від "Партії регіонів" та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України", – йдеться у повідомленні.

Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

НАБУ не називає прізвищ фігурантів справи, проте джерела агентства Інтерфакс-Україна підтвердили, що йдеться про підсанкційного ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, а також про конфлікт навколо ринку "Столичний".

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

Для його реалізації посадовці Держгеокадастру протиправно внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило їм органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці. Своєю чергою ця фірма відмовилася від частини отриманої в оренду землі на користь 9 підставних осіб, які на підставі наказу в.о. керівника управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

"У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", – описують схему у НАБУ.