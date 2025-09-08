БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Країни ОПЕК+ домовилися про ще одне збільшення квот на видобуток нафти

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у жовтні ще на 137 тисяч барелів на добу, порівняно з поточним рівнем.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, що відбулася 7 вересня.

Йдеться про часткове скасування рішення про добровільне зниження видобутку нафти цими країнами на 1,65 млн барелів на добу, ухваленого у квітні 2023 року.

У повідомленні зазначається, країни-учасниці пакту можуть повернути на ринок ці 1,65 мільйона барелів видобутку на добу "частково або повністю залежно від зміни ринкових умов та поступово".

Як повідомлялося, раніше вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у вересні на 547 тисяч барелів на добу.

Таким чином, країни-учасниці пакту достроково повернули на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку, оголошеного у листопаді 2023 року.

Чим менше рашистського, тим менше в них грошей на війну! Треба зовсім вичавити рашистів з цього ринку!
08.09.2025 09:56 Відповісти

