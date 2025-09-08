ДТЕК домігся арешту 50% акцій "Газпрому" у нідерландській газовидобувній компанії
Український енергетичний холдинг ДТЕК 21 липня 2025 року отримав рішення про накладення арешту на 50% акцій "Газпрому" у нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee.
Про це йдеться в матеріалах Окружного суду Гааги, повідомляє LIGA.net.
ДТЕК, який у 2023 році виграв міжнародний арбітраж у Гаазі проти Росії за захоплені активи в Криму, обґрунтовує арешт тим, що "Газпром" може бути ототожнений із Російською Федерацією. Російська сторона оскаржувала арешт, однак 5 вересня суд відмовив "Газпрому" в задоволенні клопотання.
"Газпром" заявляв, що арешт перешкоджає продажу пакета на користь Mazarine Energy B.V., що може мати негативні наслідки для компанії, її працівників та енергетичної безпеки Нідерландів.
Суд, утім, зазначив, що ДТЕК готовий погодитися на скасування арешту, якщо Gazprom International надасть альтернативне забезпечення – депонування коштів від продажу акцій (повністю або в частині, що відповідає сумі боргу РФ) на спеціальному рахунку до остаточного вирішення питання про право ДТЕК стягувати цей борг з активів Gazprom International.
Такий механізм забезпечив би ДТЕК гарантію повернення коштів, а Gazprom International – можливість завершити угоду. Компанія заявила, що через міжнародні санкції не може надати банківську гарантію, однак ці аргументи не переконали суд.
Wintershall Noordzee – це газовидобувна компанія, заснована у 1965 році, з головним офісом у Рейсвейку, Нідерланди. Вона спеціалізується на видобутку газу з морських родовищ у голландській частині Північного моря, має активи у британському, німецькому та данському секторі моря. Компанія експлуатує дев'ять офшорних видобувних установок і чотири підводних комплекси, забезпечуючи газ для голландських споживачів. Wintershall Noordzee є спільним підприємством Wintershall Dea та Gazprom EP International.
