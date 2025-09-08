БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У "Дії" з’являться сповіщення про електронні рецепти і направлення до лікаря. Як це працюватиме?

У "Дії" з’являться сповіщення про електронні рецепти

У застосунку "Дія" почнуть відображатися сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.

Нова послуга запроваджується за співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Мінцифри та "Національною службою здоров’я України" (НСЗУ), повідомили у службі підтримки "Дії".

"Лікар виписав вам е-Направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-Рецептом, а сповіщення загубилося? Відтепер це в минулому – медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок "Дія", – зазначається у повідомленні.

У службі підтримки сервісу уточнили, що в "Дії" можна отримати сповіщення про:

  • створення Плану лікування;
  • створення е-Рецепта;
  • скасування е-Рецепта лікарем;
  • створення е-Направлення.

Читайте також: Кабмін доручив припинити оплату послуг сімейних лікарів, які виїхали за кордон

"Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у "Дії". Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення – вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню – Повідомлення в "Дії", – пояснили у службі підтримки.

Там пообіцяли, що у майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" буде розширюватися. Якщо ж "Дії" у користувача немає, сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленні, як і раніше.

Як повідомлялося, раніше у "Дії" почав працювати персональний AI-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

МОЗ (1453) рецепт (31) лікарі (125) Дія (669)
Оголосіть кошторис цього дійства..
показати весь коментар
08.09.2025 17:49 Відповісти
Зайди до "Прозоро". Там є кошторис, подивися. Правда тому кошторисі стільки циферок, що ти зламаєш останні свої маленькі мізки.)
показати весь коментар
08.09.2025 17:55 Відповісти
Яке ти самокритичне)))) якщо ти неможеш знайти, де вкрали - то не означає що інші не можуть. Не будь таким самовпевненним. Я тенднрами більше 20 років займалась, й точно знаю - де вони крадуть й де це знайти.
показати весь коментар
08.09.2025 18:11 Відповісти
Так знайди цифри. Посилання дай.
Щось ти не професійно зелену дупу нализуєш. Я би тобі не платила.
показати весь коментар
08.09.2025 18:35 Відповісти
ну і нахіба? це все є в Helsi
показати весь коментар
08.09.2025 17:49 Відповісти
продали всі дані пацієнтів
мабуть пішов робити обстеження , а хтось уже має цю інформацію, окрім лікарів
показати весь коментар
08.09.2025 18:37 Відповісти
фуфломіцін через фуфлодію
показати весь коментар
08.09.2025 17:53 Відповісти
Цифровий Концтабір
вже скоро в Україні
показати весь коментар
08.09.2025 17:55 Відповісти
Рецепти на маковиння будуть?
показати весь коментар
08.09.2025 18:32 Відповісти
І на це гроші витрачати ?
Вже всім ті рецепти доходять
показати весь коментар
08.09.2025 18:34 Відповісти

