У "Дії" з’являться сповіщення про електронні рецепти і направлення до лікаря. Як це працюватиме?

У застосунку "Дія" почнуть відображатися сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.

Нова послуга запроваджується за співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Мінцифри та "Національною службою здоров’я України" (НСЗУ), повідомили у службі підтримки "Дії".

"Лікар виписав вам е-Направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-Рецептом, а сповіщення загубилося? Відтепер це в минулому – медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок "Дія", – зазначається у повідомленні.

У службі підтримки сервісу уточнили, що в "Дії" можна отримати сповіщення про:

створення Плану лікування;

створення е-Рецепта;

скасування е-Рецепта лікарем;

створення е-Направлення.

Читайте також: Кабмін доручив припинити оплату послуг сімейних лікарів, які виїхали за кордон

"Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у "Дії". Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення – вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню – Повідомлення в "Дії", – пояснили у службі підтримки.

Там пообіцяли, що у майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" буде розширюватися. Якщо ж "Дії" у користувача немає, сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленні, як і раніше.

Як повідомлялося, раніше у "Дії" почав працювати персональний AI-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.