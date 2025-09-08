СБУ замовило ще один новенький позашляховик з проблисковими маячками за 2,8 мільйона

Управління Служби безпеки України у Львівській області 2 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Алекс Со" легковий автомобіль спецпризначення за 2,79 мільйона гривень.

За умовами угоди, до кінця місяця замовник має отримати спеціалізований автомобіль виробництва ТОВ "Партек Україна" на базі позашляховика Volkswagen Touareg 2025 року випуску, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний автомобіль кольору "сірий металік Silicone Grey" матиме бензиновий двигун об’ємом 3 л і потужністю 340 кінських сил та автоматичну коробку передач. Гарантійний строк на авто становитиме два роки.

Автомобіль матиме різні системи безпеки, систему автоматичного паркування, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, чотирьохзонний клімат-контроль, електропривід багажника і зовнішніх дзеркал, шкіряне кермо з підігрівом та клавішами перемикання передач, вісім динаміків тощо.

З-поміж спецобладнання передбачено сигнально-гучномовний пристрій та синій магнітний маяк.

Технічні характеристики авто можуть вказувати на комплектацію Silver, яка в салонах коштує орієнтовно 2,84-2,85 млн грн, без урахування вартості спецобладнання.

Фірма "Алекс Со" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Вона є офіційним дилером Volkswagen, а володіють нею директор Юрій Пелещишин і Ярослав Хариш. Раніше співзасновником також було львівське ПрАТ "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест" Тетяни, Сергія і Людмили Петруків.

Як повідомлялося, раніше Управління Служби безпеки України в Одеській області замовило легковий автомобіль на базі позашляховика Toyota Prado за 2,6 млн грн.

