Розмінування України: "ПриватБанк" запустив спільний збір з Фондом Притули

Державний "ПриватБанк" у партнерстві з Гуманітарним фондом Сергія Притули відкрили збір для підсилення саперів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання та техніки для 5 саперних груп ДССТ, щоб прискорити ефективне та безпечне розмінування найбільш складних та замінованих територій Харківщини, Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини, повідомляє пресслужба банку.

Зокрема, п’ять саперних груп, що працюють у цих регіонах, потребують:

  • 5 наземних роботизованих комплексів ZMIY;
  • 30 металошукачів;
  • 30 підривних машинок "Вихор";
  • 30 спеціалізованих наборів для саперів;
  • 15 зарядних станцій;
  • 10 інверторні генератори.

Для проведення збору "ПриватБанк" надасть свої зручні благодійні сервіси та долучиться грошовим внеском.

"Швидкість розмінування нашої території залежить від методів та ресурсів, виділених під цю задачу. Значно пришвидшити цю задачу можна завдяки сучасному обладнанню та підходам. Адже кожен метр, який перевіряється вручну, – це години небезпечної роботи, з високим ризиком втрат та поранень наших саперів. Роботизовані комплекси, сучасні металошукачі та інша техніка дозволять їм працювати швидше та безпечніше", – зазначається у повідомленні банку.

Як повідомлялося, раніше "ПриватБанк" запустив спільний проєкт з Третім армійським корпусом "Герої районів", який має допомогти зібрати кошти на нагальні потреби військових.

благодійність (83) розмінування (128) ПриватБанк (1804) Новини компаній (3607) Притула Сергій (3)
синергія має бути вельми потужна
показати весь коментар
09.09.2025 10:55 Відповісти
Чистий прибуток ПриватБанку за 2024 рік становив 40,1 мільярда гривень
показати весь коментар
09.09.2025 10:56 Відповісти
Приватбанк буде красти разом з Притулою? Значить в "Приваті" донатити не будемо...
показати весь коментар
09.09.2025 10:57 Відповісти
Притула ще за супутник не відсидів...
показати весь коментар
09.09.2025 10:58 Відповісти
Притула любить нашого Лідора, йому не положено ані воювати, ані сидіти
показати весь коментар
09.09.2025 11:22 Відповісти
Ще один супутник з'явиться на зоряному небі
показати весь коментар
09.09.2025 11:08 Відповісти
вже ржуть з українців у відкриту,а мені гидко та страшно від тієї кількості ідіотів що ведуться на подібні афери,бо можливе майбутьнє в країні з такими просто жахливе....
показати весь коментар
09.09.2025 11:27 Відповісти

