Розмінування України: "ПриватБанк" запустив спільний збір з Фондом Притули

Державний "ПриватБанк" у партнерстві з Гуманітарним фондом Сергія Притули відкрили збір для підсилення саперів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання та техніки для 5 саперних груп ДССТ, щоб прискорити ефективне та безпечне розмінування найбільш складних та замінованих територій Харківщини, Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини, повідомляє пресслужба банку.

Зокрема, п’ять саперних груп, що працюють у цих регіонах, потребують:

5 наземних роботизованих комплексів ZMIY;

30 металошукачів;

30 підривних машинок "Вихор";

30 спеціалізованих наборів для саперів;

15 зарядних станцій;

10 інверторні генератори.

Для проведення збору "ПриватБанк" надасть свої зручні благодійні сервіси та долучиться грошовим внеском.

"Швидкість розмінування нашої території залежить від методів та ресурсів, виділених під цю задачу. Значно пришвидшити цю задачу можна завдяки сучасному обладнанню та підходам. Адже кожен метр, який перевіряється вручну, – це години небезпечної роботи, з високим ризиком втрат та поранень наших саперів. Роботизовані комплекси, сучасні металошукачі та інша техніка дозволять їм працювати швидше та безпечніше", – зазначається у повідомленні банку.

Як повідомлялося, раніше "ПриватБанк" запустив спільний проєкт з Третім армійським корпусом "Герої районів", який має допомогти зібрати кошти на нагальні потреби військових.