Незаконне збагачення: Прокуратура просить суд конфіскувати маєток родини головного митника Звягінцева

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов з вимогою конфіскувати житловий будинок та земельну ділянку у Київській області, якими користується виконувач обов'язків голови Державної митної служби Сергій Звягінцев.

Про це повідомляє видання "Слово і діло" із посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду та джерела в антикорупційних органах.

Зокрема, прокурор САП подав позов до в.о. голови Держмитслужби Звягінцева, в якому просить конфіскувати житловий будинок загальною площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під ним площею 0,12 га в Іванковичах Обухівського району Київської області.

Офіційно це майно зареєстроване на тестя Звягінцева Миколу Нікова, але прокуратура стверджує, що родичі голови Митної служби не мали достатніх коштів для придбання цих активів.

ВАКС призначив засідання за розглядом позову на 1 жовтня.

Як повідомлялося, 6 січня НАБУ повідомило в.о. голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.

За даними слідства, у 2021-2023 роках підозрюваний не відобразив в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 кв. м та земельну ділянку, де розташована будівля.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, в той час як насправді фактичним власником є він і його сім'я.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Звягінцева у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. У САП пояснювали, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.