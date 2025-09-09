В Україні затвердили порядок функціонування системи "еРибальство". Що нею передбачено?

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження порядку функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Завдяки електронній системі підприємці галузі зможуть швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії.

Інструмент зменшить час видачі дозволів з 30 до 2 днів, що підвищить прозорість у сфері рибного господарства та знизить адміністративний тиск і ризики корупційних проявів.

Окрім того, через систему "еРибальство" бізнес отримає доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання, що сприятиме ефективному плануванню діяльності.

Автоматизація процесів також зменшить витрати компаній на паперовий документообіг, а щорічна економія бізнесу становитиме близько 150 млн грн.

"Детінізація процедур принесе в бюджет від 15 млн до 150 млн грн щорічно. А завдяки виведенню з тіні нелегального вилову частка валового внутрішнього доходу може бути збільшена до 500 млн грн щорічно", – зазначили в Міністерстві.

"еРибальство" – загальнодержавна електронна система управління у сфері рибного господарства, яка забезпечує доступ до інформації про галузь рибного господарства та її мережі. Система створення на виконання закону "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Ведення та адміністрування системи "еРибальство" забезпечуються Держрибагентством, яке також виступає її держателем.

Як повідомлялося, у 2024 році виробництво продукції аквакультури в Україні зросло майже на 22% – до 18 621 тонни.

Також повідомлялося, що впродовж 2024 року в районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики українські судна добули 19 980 тонн цінних антарктичних біоресурсів. Це на 54% більше, ніж у 2023 році, і на 107% більше, ніж у 2022 році.