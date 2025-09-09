Кількість резидентів "Дія.City" зросла за рік майже удвічі: Податківці відзвітували про збільшення сплати податків
За підсумками січня-серпня 2025 року резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" сплатили 19,5 мільярда гривень податків.
Це на 81% (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року (10,8 млрд гривень), повідомила Державна податкова служба України (ДПС).
При цьому наразі зареєстровано 2 318 діючих резидентів "Дія.City", рік тому їх було 1 339.
У структурі податкових надходжень від резидентів "Дія.City" цього року:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%);
- податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%);
- податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).
Загалом наразі у Реєстрі "Дія.City" вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. – діючі резиденти.
Як повідомлялося, у серпні Кабмін поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нових сфери діяльності.
Зокрема, відтепер до простору "Дія.Сіty" можуть приєднуватись компанії, які займаються:
- технологіями цифрового моделювання будівель, що використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві;
- обробкою аудіовізуальних творів – компанії та стартапи, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.
