Кількість резидентів "Дія.City" зросла за рік майже удвічі: Податківці відзвітували про збільшення сплати податків

За підсумками січня-серпня 2025 року резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" сплатили 19,5 мільярда гривень податків.

Це на 81% (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року (10,8 млрд гривень), повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

При цьому наразі зареєстровано 2 318 діючих резидентів "Дія.City", рік тому їх було 1 339.

У структурі податкових надходжень від резидентів "Дія.City" цього року:

податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%);

податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%);

податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).

Загалом наразі у Реєстрі "Дія.City" вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. – діючі резиденти.

Читайте також: "Дія.City Invest": Федоров анонсував новий проєкт для швидкого запуску венчурних фондів

Як повідомлялося, у серпні Кабмін поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нових сфери діяльності.

Зокрема, відтепер до простору "Дія.Сіty" можуть приєднуватись компанії, які займаються: