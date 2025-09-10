Суд конфіскував у російського сенатора Калашника активи ще на 75 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів російського сенатора від Костромської області Сергія Калашника.

Таке рішення суд ухвалив 5 вересня, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Цього разу за рішенням суду в дохід держави стягнуто права вимоги до підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на загальну суму понад 95 мільйонів гривень, які належать Калашнику.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави 100% у ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" за законом про санкції.

За даними українського реєстру, засновником підприємства була кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Проте Міністерство юстиції довело у суді, що насправді завод належить російському політику Сергію Калашнику.

Фонд держмайна намагався продати конфісковане підприємство зі стартовою ціною 278,5 млн грн, але не знайшов покупців.

"Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших у Європі заводів, що займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, теплотяжних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні й допоміжні цехи. Це підприємство в Конотопі – прибуткове й бюджетоутворювальне, на ньому працюють понад 700 осіб. Серед клієнтів підприємства – відомі компанії Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Калашник – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.

Також, Калашник здійснював постачання до РФ компонентів для автомобільних двигунів з підконтрольного українського підприємства, які в подальшому використовувались військово-промисловим комплексом Росії для виробництва військової техніки.